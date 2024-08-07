فصائل فلسطينية تبارك اختيار السنوار رئيسا جديدا لحماس: رسالة للاحتلال من قلب الميدان

غزة – “القدس العربي”:

باركت العديد من الفصائل الفلسطينية اختيار يحيى السنوار رئيسا جديدا لحركة حماس، وقالت إن اختياره يمثل رسالة للاحتلال، تثبت أن حماس لا تزال قوية ومتماسكة.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان أصدرته “إن نجاح الإخوة في حركة حماس في إجراء مشاورات داخلية وملء الفراغ في رئاسة المكتب السياسي بعد اغتيال القائد الشهيد إسماعيل هنية، رحمه الله، بهذا المستوى من السرعة، ورغم كل الحرب عليها، هو رسالة قوية للعدو الصهيوني بأن حركة حماس لا تزال قوية ومتماسكة، وبأن العدو لم ينل من هيكليتها شيئاً رغم حرب الإبادة”.

وتمنت التوفيق للسنوار، والإخوة في حركة حماس في المضي قدماً نحو “تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة ودحر الاحتلال”.

من جهتها باركت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اختيار السنوار، وتوجهت لحركة حماس بالتحية، بعد إعلانها اختيار السنوار رئيسا لمكتبها السياسي.

وأكدت الجبهة على ثقتها في قدرة قيادة حركة حماس على تجاوز “المحنة والمصاب الجلل” المتمثل في استشهاد هنية، ومواصلة مسيرته ومسيرة كل الشهداء القادة.

وتمنت قيادة الجبهة للسنوار وإخوانه في قيادة حركة حماس “التوفيق في حمل هذه المسؤولية العظيمة خلفا للشهيد الراحل اسماعيل هنية، ومواصلة قيادة الحركة بما يخدم الدفاع عن شعبنا وحقوقه في هذه المرحلة المصيرية”.

وقدمت كذلك الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين “أصدق التهاني النضالية الأخوية والرفاقية” لحركة حماس بعد انتخاب السنوار، وقالت في رسالة موجهة للسنوار “إن انتخابكم رئيساً لحركة حماس يشكل تأكيداً جديداً على وحدة الحركة وتماسكها وصلابتها وقدرتها على تجاوز المحنة التي أصابتها باستشهاد الأخ القائد الكبير أبو العبد، كما يؤكد على صلابة خيارها الوطني في متابعة مسارها النضالي في المقاومة دفاعاً عن شعبنا وأرضنا وحقوقنا الوطنية المشروعة، دون مساومة”.

وباركت لجان المقاومة الشعبية لحركة حماس تتويج مشاورات حماس باختيار السنوار رئيساً للحركة، وقالت في بيان لها “القائد المجاهد يحيى السنوار خير خلف لخير سلف ونتمنى له التوفيق والسداد وأن يكتب الله على يديه النصر لشعبنا ومقاومتنا، والهزيمة للكيان الصهيوني النازي”.