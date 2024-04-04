فصائل فلسطينية تدعو شعوب العالم للمشاركة بـ”جمعة الغضب لفلسطين”

غزة: دعت فصائل فلسطينية، الخميس، الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم إلى المشاركة في الجمعة الأخيرة من رمضان بمظاهرات حاشدة للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة، ضمن حراك احتجاجي أسمته “جمعة الغضب لفلسطين”.

جاء ذلك في بيان للفصائل المنضوية تحت تجمع “القوى الوطنية والإسلامية” وصل الأناضول نسخة منه.

وقالت الفصائل إنها “تدعو جماهير أمتنا العربية والإسلامية وكل أحرار العالم للمشاركة الواسعة في (جمعة الغضب لفلسطين) والحضور الحاشد في التظاهرات والفعاليات الجماهرية المناصرة للقضية الفلسطينية”.

ودعتهم “للمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة بدعم أمريكي، وذلك في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان”.

وأضاف البيان: “ندعو كافة القوى والأحزاب والاتحادات والنقابات والهيئات الشبابية الحرة في العالم لحشد أعضائها وأنصارها للانخراط الفاعل في الفعاليات والمسيرات التي تمثل ضغطًا كبيرًا على الحكومات والأنظمة لوقف تصدير السلاح لكيان الاحتلال النازي وملاحقته قانونيًا ومحاسبة قادته الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني”.

واعتبرت أن “تصعيد الضغط الشعبي والجماهيري أداة فاعلة وبالغة التأثير في تغيير مواقف الدول والحكومات ودفعها للانحياز للعدالة ودعم حق الشعب الفلسطيني في المقاومة المشروعة دفاعًا عن نفسه وأرضه ومقدساته”.

ويضم تجمع “القوى الوطنية والإسلامية” حركات “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، و”الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”، إضافة إلى بعض الفصائل الصغيرة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفل ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.

(الأناضول)