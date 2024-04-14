فصائل فلسطينية ترحّب: حق طبيعي وردّ مستحق

غزة ـ «القدس العربي»: قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن العملية العسكرية التي نفذتها الجمهورية الإسلامية في إيران ضد إسرائيل تعد حقاً طبيعياً ورداً مستحقاً على جريمة استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق واغتيال عددٍ من قادة الحرس الثوري فيها.

وشددت في بيان لها على الحق الطبيعي للدول ولشعوب المنطقة في الدفاع عن نفسها في مواجهة الاعتداءات الصهيونية.

ودعت الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم وقوى المقاومة في المنطقة لمواصلة إسنادهم لطوفان الأقصى، ولحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ووصف الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جهاد طه، الرد الإيراني على استهداف قنصليتها في دمشق بأنه رد طبيعي ومشروع وفقا لحقوق السيادة الإيرانية والقوانين الدولية، مشيرا إلى أن القنصلية الإيرانية تعتبر جزءا لا يتجزأ من السيادة الإيرانية.

وأكد طه لـ «الجزيرة نت» على ضرورة مواجهة «المشروع الصهيوني التدميري الاستعماري» الذي يسعى إلى ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والتي تتنافى مع القوانين الدولية.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة «التمادي الصهيوني» والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. وشدد على ضرورة دعم صمود الفلسطينيين ومقاومتهم في وجه العدوان، مطالبا الدول العربية والإسلامية بترجمة قراراتها التي صدرت مؤخرا في القمة العربية الإسلامية في دعم الفلسطينيين ومواجهة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.

فيما قالت لجان المقاومة الشعبية الفلسطينية إن المشاركة الإيرانية قد تعزز القضية الفلسطينية. وأضافت أن «ذلك يشكل لإسرائيل المسمار الأخير في نعشها» على حد وصفها.

وأشادت حركة «الجهاد الإسلامي» في فلسطين بالرد العسكري الإيراني.

وقالت في تصريح صحافي، إن هذا الرد هو «الرد الطبيعي على وجود الكيان الإسرائيلي، ويزداد ضرورة إزاء الجرائم والانتهاكات وعمليات الاغتيال التي تواصل إسرائيل ارتكابها، في انتهاك صارخ لكل القيم والمعايير الإنسانية والقانونية».

وأدانت «كافة الأصوات المنكرة التي خرجت تدافع عن الكيان الإسرائيلي، ولا سيما الدول التي جعلت من نفسها جدار حماية للدفاع عنه، وإظهاره في مظهر المعتدى عليه في حرف فاضح لكل الحقائق والوقائع».

واعتبر القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي» هيثم أبو الغزلان، أن عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فتحت الباب واسعا لسقوط نظرية التفوق الإسرائيلي، وفي الرد الإيراني داخل الكيان الإسرائيلي، سقطت نظرية التفوق الأمني الإسرائيلي، وتلاشت صورة التفوق والردع الإسرائيليين. والدليل هذه المساعدة الأمريكية البريطانية والفرنسية ومن «الجيران» كما قال غالانت في التصدي للهجوم الإيراني.

وقال «على الرغم من أن الرد الإيراني كان محكما برسالة عدم الرغبة في إشعال حرب إقليمية، فإنه أظهر تحديا إيرانيا واضحا للولايات المتحدة، وكان مفاجئا بحجمه للكيان الإسرائيلي الذي اخترق الخطوط الحمراء باستهداف القنصلية الإيرانية في دمشق».

وأضاف «تكمن أهمية قرار الرد في اتخاذ القرار أولا، وتأثيراته على النظام الأمني الإقليمي ثانيا، وفي الكشف عن حالة الهلع والقلق «الشعبي الإسرائيلي» تجاه عمق أزمة الثقة بحكومة بنيامين نتنياهو والطبقة الحاكمة، وعن التراجع في المناعة القومية واللحمة الداخلية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن حرب الإبادة التي يشنها العدو الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، جاءت ترجمة لفشل الأهداف الإسرائيلية الأمريكية في القضاء على المقاومة الفلسطينية. وهدف جبهات المساندة في لبنان والعراق واليمن وإيران يتلخص في وقف العدوان على قطاع غزة. لذلك، الرد الإيراني هو جزء من هذه الجبهات لتحقيق هدف وقف العدوان.

وأيضا، اعتبر القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هيثم عبدو، أن الضربة التي وجهتها إيران إلى إسرائيل هي «رد مستحق وطبيعي في سياق الاعتداءات الصهيونية على الأراضي الإيرانية من خلال استهداف القنصلية الإيرانية في سوريا».

وقال إن هذه الضربة تأتي ردا على المجازر والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية. كما تأتي «في سياق الرد على جميع الاغتيالات التي طالت القادة والاعتداءات على الأراضي الإيرانية، بما في ذلك اغتيال العلماء في إيران».

وبين أن هذا الرد ليس مجردَ إرسال رسالة أو ردًّا فقط على الاعتداء الذي حدث على القنصلية في دمشق، بل هو «تغيير إستراتيجي في ميزان القوى».

وأضاف «من الآن فصاعدا، لن تكون هناك أي اعتداءات أو اغتيالات لأيٍّ من القادة الإيرانيين أو أي اعتداء على القنصليات أو الأراضي الإيرانية دون ردّ» .

وتابع :»العدو سيفهم الآن جيدا أن أي عمل يقوم به سيواجه برد مناسب. ومثال ذلك هو الرد القوي الذي جاء على الاعتداءات الصهيونية. بالتالي، يمثل اليوم مفترقا في الإستراتيجية الإيرانية للتصدي للاستيطان الصهيوني، حيث إن الردع وقوة الردع الإيرانية سيكون أقوى في المستقبل» .

كما اعتبر أن هذا «الهجوم» يأتي في سياق الرد على جميع الاعتداءات الصهيونية على محاور المقاومة في المنطقة، «وليس فقط على القنصلية الإيرانية. مشيرا إلى ضعف الكيان الصهيوني في التعامل مع هذا الرد، وكيف فشل في تجاوزه، حتى بمشاركة العديد من الدول الغربية مثل بريطانيا والولايات المتحدة، وحتى الدول العربية التي ساعدت في صد هذه الصواريخ فوق أراضيها قبل وصولها إلى الداخل المحتل».

أما عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فتحي كليب، فقال «إن الرد الإيراني على استهداف العدو الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق جاء كما كان متوقعا، وواضحا في الأهداف التي تقصدها» .

وتابع: «فقد استهدفت القوات الإيرانية مناطق عسكرية، ولم تكن تستهدف أهدافا مدنية» وأضاف أنه «كان من الواضح أن الهدف المباشر هو القاعدة العسكرية في النقب التي تم استهدافها بنجاح» .

وأشار إلى أن الرسالة من الرد تؤكد جاهزية إيران للتعامل مع أي تهديد إسرائيلي. بالتالي، فإن أي استهداف لقواتها، سواء داخل إيران أو في سوريا أو في أي منطقة أخرى، سيتم الرد عليه بالطريقة نفسها التي حدث بها هذا الرد، على حد تعبيره.

وحسب كليب، رغم الدعم الذي تلقته إسرائيل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، فإن إيران قادرة على التغلب على الدفاعات الإسرائيلية والحلف الغربي. لكن إيران غير مهتمة بتوسيع نطاق الصراع في الوقت الحالي.

وبين أن مستقبل الصراع أو التصعيد يعتمد بشكل كبير على رد الفعل الإسرائيلي، الذي يحاول تقليل الخسائر وإظهار النصر. بالمقابل، نجحت إيران في وضع قواعد جديدة في التعامل مع إسرائيل، ووصلت رسالتها بوضوح.

وأضاف أنه «من المهم ملاحظة ما يحدث في قطاع غزة، حيث إذا تم وقف العدوان هناك، فقد يحدث تغيير في التعامل الغربي، بما في ذلك التعاطي بين إسرائيل والولايات المتحدة».