فصائل فلسطينية تشيد بالجهود المصرية لإعادة فتح معبر رفح

غزة: أشادت فصائل فلسطينية في غزة، السبت، بالجهود المصرية لإعادة فتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى القطاع.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن لجنة “المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة” (تضم عددا من الفصائل الفلسطينية أبرزها حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين).

وقال البيان: “نشيد بالجهود المصرية لإعادة فتح المعبر ونناشد للإسراع في سفر الجرحى”، لتلقي العلاج خارج القطاع.

يأتي ذلك في وقت يتفاقم فيه الوضع الإنساني المتدهور نتيجة الحصار الإسرائيلي المطبق على غزة، مع إعلان وزارة الصحة بغزة خروج 7 مستشفيات و21 مركزا صحيا عن الخدمة في القطاع.

وتابع البيان أن “التحركات في المنطقة لم ترق بعد إلى مستوى المسؤولية والواجبات لوقف العدوان”.

وأضاف أن “أي جهود لا تتضمن وقف الإبادة بحق شعبنا ستكون محدودة الجدوى والتأثير”.

(الأناضول)