فصائل فلسطينية تشيد بـ”حزب الله” بعد اتفاق وقف إطلاق النار

غزة – “القدس العربي”:

أشادت فصائل فلسطينية بـ”حزب الله” اللبناني، بعد انتهاء القتال مع قوات الاحتلال، بدخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، عقب المعركة التي خاضها الحزب تضامنا مع قطاع غزة.

وبعث الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، رسالة لـ”حزب الله”، أشاد فيها بالقتال الذي خاضه الحزب على مدار أيام الحرب الماضية ضد قوات الاحتلال، وقال فيها “️لقد قاتلتم وصمدتم وناصرتم إخوانكم في فلسطين وقدمتم الدماء الغالية والطاهرة، في حين لم يستطع غيركم تقديم شربة ماء للعطشى والجوعى من شعب فلسطين”.

وأشاد النخالة بصمود الشعب اللبناني، وجاء في الرسالة “️أبارك صمودكم وصمود الشعب اللبناني العزيز، وأبارك بشهدائكم الذين ارتقوا دفاعا عن الدين وعن الكرامة وعن الوطن، وأبارك بمقاتليكم الشجعان البواسل في كل مكان في لبنان وخاصة المجاهدين على جبهة الجنوب، الذين ما زالوا في مواقعهم صامدين وأياديهم على الزناد”.

من جهتها أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بصمود شعب لبنان وبطولات مقاومته دفاعاً عن لبنان ودعماً لفلسطين، مشددةً على أهمية ما تحقق من “وقف لعدوان وجرائم الاحتلال بحق شعب لبنان”.

وأكدت الجبهة الشعبية أن “الاحتلال المجرم سعى لتدمير لبنان ومقاومته وتوسيع حرب الإبادة لتشمل الشعب اللبناني الشقيق”، مشيرة إلى أن توقف العدوان على لبنان جاء بعد صمود طويل وتضحيات هائلة قدمها شعب لبنان و”حزب الله”، الذي قالت إنه “تصدى بشجاعة منقطعة النظير لآلة القتل والتدمير الصهيونية دون أن ينكسر أو يرفع الراية البيضاء”.

وقالت “حزب الله” بمواقفه الصلبة وبسالته في مواجهة العدوان، وبمبادرته الشجاعة لدعم شعبنا الفلسطيني والمقاومة الباسلة في غزة، قد أثبت وحدة الكفاح في وجه العدو الصهيوني”، مثنية على قدرة المقاومة اللبنانية في التصدي للاجتياح البري ومنع الاحتلال من تحقيق أي تقدم أو مكاسب ميدانية، وإلحاق خسائر كبيرة في صفوفه.

وأشادت حركة المجاهدين بصمود وتضحيات الشعب اللبناني والمقاومة الإسلامية هناك، الذين قالت إنهم “ساندوا الشعب الفلسطيني وقدموا عظيم التضحيات وقوافل الشهداء البررة في ظل التخاذل والتآمر الكبير”.