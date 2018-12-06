فصائل فلسطينية: مشروع القرار الأمريكي لإدانة حماس يعتبر المقاومة إرهابا

غزة: أدانت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، مشروع القرار الذي تقدّمت به الولايات المتحدة الأمريكية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإدانة حركة “حماس”.

واعتبرت الفصائل، خلال مؤتمر عقدته الهيئة العُليا لمسيرات العودة وكسر الحصار (مكوّنة من تنظيمات فلسطينية) أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة غزة، مشروع القرار بأنه “توصيف للمقاومة والنضال الفلسطيني بالإرهاب”.

وقال يسري درويش، في كلمة خلال المؤتمر نيابة عن الفصائل الفلسطينية: “مشروع القرار المنحاز للاحتلال يهدف لتجريم حركات المقاومة الفلسطينية ووصمها بممارسة الإرهاب”.

وأوضح درويش أن مشروع القرار يتجاهل كافة “المواثيق الدولية التي تكفل الحق لكل الشعوب المستعمرة، في الدفاع عن نفسها والتحرر بكافة الأشكال”.

وتابع: “تحاول الإدارة الأمريكية أن تدفع المجتمع الدولي للانتكاس عن هذا الحق من خلال قلب الحقائق وتزوير المعطيات واعتماد القاموس الأمريكي باعتبار النضال على إنه إرهاب”.

ووفق مبادئ القانون الدولي، فإن “المقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها هي عمل مشروع يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة”، بحسب درويش.

كما اعتبر أن مشروع القرار الأمريكي يأتي مساندة للمساعي الإسرائيلية لـ”القضاء على المقاومة الفلسطينية”.

وحذّر درويش من ” شن عدوان إسرائيلي جديد بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تحديداً”، لافتاً إلى أن مشروع القرار الأمريكي في حال التصويت عليه يُعطي الضوء الأخضر لذلك.

ودعا درويش المستويات الرسمية والشعبية في الدول العربية والإسلامية لـ”التعبير عن موقفها الواضح في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والوقوف في وجه القرارات الأمريكية الهادفة لتصفية قضيته”.

وطالب درويش “السلطة الفلسطينية بالإسراع في إزالة العراقيل أمام بناء الوحدة الوطنية وإنجاز برنامج المصالحة كما اتفقت عليه كل الفصائل في حوارات القاهرة”.

ومن المقرر أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، على مشروع قرار أمريكي يدين حماس.

ويُطالب المشروع، بإدانة حركة “حماس”، وإطلاق الصواريخ من غزة، ويطالبها بوقف “أعمالها الاستفزازية ونبذ العنف”. (الأناضول)