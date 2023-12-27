فصائل فلسطينية: موقفنا “موحد” بشأن وقف إطلاق النار في غزة

بيروت: قالت فصائل فلسطينية، الأربعاء، إن موقفها “موحد فيما يتعلق بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والوصول لصفقة تبادل على قاعدة الكل مقابل الكل”.

جاء ذلك في بيان صدر عن القيادة المركزية لتحالف “القوى الفلسطينية”، في ختام اجتماع عقدته في العاصمة اللبنانية بيروت، لبحث تطورات “العدوان” على غزة.

وشارك في الاجتماع، بحسب البيان، ممثلون عن حركة حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية، وطلائع حرب التحرير الشعبية (قوات الصاعقة)، وحركة فتح الانتفاضة.

وأوضح البيان أن المجتمعين أكدوا على “موقف المقاومة الموحد بضرورة وقف العدوان على غزة أولا، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود، وإخراج الجرحى للعلاج في الخارج، وإجراء صفقة تبادل على قاعدة الكل مقابل الكل”.

ودعت الفصائل الأمتين العربية والإسلامية والعالم إلى بذل “المزيد من الخطوات الداعمة لصمود الشعب ومقاومته”، وفق البيان.

كما أكد المجتمعون على ضرورة “إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بعد وقف العدوان”، بحسب المصدر ذاته.

ويسود أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) انقسام سياسي منذ يونيو/ حزيران 2007، بسبب خلافات حادة لم تفلح الوساطات الإقليمية والدولية في إنهائها بين حركتي “فتح” و”حماس” التي فازت بالأغلبية في الانتخابات التشريعية لعام 2006.

وفي السياق، حملت الفصائل الفلسطينية المجتمعة اليوم، الإدارة الأمريكية “المسؤولية الكاملة عن المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”، مطالبة المجتمع الدولي بـ”الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وإدخال المساعدات”.

وتعد واشنطن من أكثر الداعمين لتل أبيب في حربها ضد قطاع غزة التي خلفت حتى الأربعاء، 21 ألفا و110 شهداء و55 ألفا و243 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

وإلى جانب عملية التسليح، تعرقل الولايات المتحدة أي جهود في مجلس الأمن الدولي من شأنها تحقيق “وقف فوري” لإطلاق النار في غزة، والذي تعارضه إسرائيل وتراه تهديدا لمسار هدفها الرئيسي من الحرب وهو “إنهاء حكم حماس في غزة، والقضاء على الحركة”.

(وكالات)