فصل مذيعة أسترالية على خلفية منشورات داعمة لفلسطين

أنقرة: قررت إذاعة “آي بي سي” الأسترالية فصل المذيعة أنطوانيت لطوف، على خلفية نشرها تدوينات داعمة لفلسطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

I am very disappointed by the ABC’s decision today. pic.twitter.com/2evCSUbmPn — Antoinette Lattouf (@antoinette_news) December 20, 2023

ونقلت صحيفة “سيدني مورنينغ هيرالد”، عن متحدث “آي بي سي” قوله إن لطوف تعمل مع الإذاعة بموجب “عقد قصير الأجل”.

وقال المتحدث التي حجبت الصحيفة اسمه: “لن تعمل أنطوانيت لطوف، المذيعة المؤقتة للإذاعة في اليومين المتبقيين هذا الأسبوع”.

واللافت في فصل المذيعة الأسترالية لطوف أنه جاء بعد نشرها منشوراتها الداعمة لفلسطين.

وشاركت لطوف تدوينات حول قرار فصلها الصادر من الإذاعة عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، معربة عن “خيبة أملها” بسبب فصلها.

وذكرت لطوف أن إذاعة “أي بي سي” فصلتها “بشكل غير عادل”، مؤكدة أنها “ستتخذ إجراءات قانونية” ضد الإذاعة.

(الأناضول)