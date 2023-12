فصل مذيعة أسترالية على خلفية منشورات داعمة لفلسطين

أنقرة: قررت إذاعة “آي بي سي” الأسترالية فصل المذيعة أنطوانيت لطوف، على خلفية نشرها تدوينات داعمة لفلسطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

I am very disappointed by the ABC’s decision today. pic.twitter.com/2evCSUbmPn

— Antoinette Lattouf (@antoinette_news) December 20, 2023