فصيل شيعي عراقي يدعو إلى الاستعداد والجهوزية لنصرة “الحق وأهله”

بغداد: أكدت حركة “عصائب أهل الحق” الشيعية، بزعامة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، أن “العدوان الإسرائيلي على المدن الإيرانية لن يمرّ دون عقاب صارم وحازم”.

وقالت الحركة في بيان: “ندين العدوان الإجرامي الوحشي والغادر الذي نفّذه طيران الكيان الصهيوني الغاصب ضد المنشآت والمواقع الحكومية والمدنية الإيرانية، والذي ارتُكب في خرق واضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ومن أجواء بلدنا المستباحة”.

وأضاف البيان: “نؤكد وقوفنا وتضامننا مع إيران الإسلام، قيادةً وشعبًا، ونشدد على أن هذه الجرائم والانتهاكات لن تمرّ دون ردّ صارم يتجدد فيه العهد مع دماء الشهداء، على المضي في نهجهم الخالد حتى تحقيق الأهداف التي ضحّوا من أجلها”.

ودعا البيان الحكومة العراقية إلى “اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بمنع اختراق العدوّ الصهيوني لأجواء العراق، عبر تسليح قواتنا المسلحة بمنظومات دفاع جوي قادرة على الكشف والتصدي، ورفض الرضوخ للضغوط الأمريكية التي تمنع العراقيين من الدفاع عن سيادة بلدهم”.

كما طالب البيان “فصائل المقاومة الشريفة الرافضة للتطبيع مع الكيان الغاصب بالاستعداد والجهوزية لنصرة الحق وأهله، والوقوف بوجه غطرسة العدو واستهتاره، لردعه ووضع حدٍ له”.

(د ب أ)