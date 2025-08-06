فصيل عراقي تحدّث عن استهداف مقرّه … والأمن نفى

عبّر لواء “أنصار المرجعية”، أحد الفصائل المسلحة المنضوية في “الحشد الشعبي”، عن غضبه من نفي قيادة عمليات بغداد أنباء عن استهداف مقره في إحدى مناطق شمال العاصمة بهجوم من طائرة مسيرة، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة في الحادث، يتولى رئاستها القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني.

وفي وقت سابق من أول أمس، أعلن اللواء استهداف مقره في منطقة التاجي بهجوم بطائرة مسيرة، تسبب بأضرار مادية وحريق اندلع في المقر، من دون أن يتحدث عن أضرار بشرية.

على إثر ذلك، نفت “خلية الإعلام الامني” الاتحادية، تعرض مقر تابع “للحشد الشعبي” إلى قصف في منطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للخلية أنه “تداول بعض منصات مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاعلامية، خبرا مفاده تعرض أحد مواقع الحشد الشعبي في العاصمة إلى قصف بواسطة طائرة مسيّرة، مما أدى إلى احتراق كرفان داخل المعسكر في قضاء التاجي”.

وأوضح أن “هذا الخبر عار عن الصحة ولا أساس له، وما يتم النشر بخصوصه مجرد شائعات”، داعيا القنوات الفضائية والوكالات الإعلامية الى “توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية”.

غير أن “لواء أنصار المرجعية” أكد تعرض مقره إلى قصف.

وذكر في بيان له أنه “في الوقت الذي طالبنا فيه برسالة إلى القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة خاصة لكشف الحقائق وإعلانها للشعب، نتفاجأ بقائد عمليات بغداد بإصدار بيان ينفي الحدث من الأصل، وكأن الأمر حصل في فضاء المريخ”.

ورأى أنه كان “الأجدر بقائد عمليات بغداد أن يحضر ويشاهد ويشخّص قبل إصدار بيانه”.

وتابع البيان: “نحن من منطلق الحرص على القانون وسيره، نطالب بتشكيل لجنة تحقيق خاصة من قبل القائد العام للقوات المسلحة، وأن لا تتأثر بتهديد السلاح والبيانات الرنانة، من أجل كشف الحادث وكشف الجهات التي من مصلحتها استهداف مجاهدي لواء أنصار المرجعية”.

كما طالب بـ “تشكيل مجلس تحقيقي في بيان نفي قائد عمليات بغداد لهذه الحادثة، وما هي الجهات التي أثرت عليه لإصدار هذا البيان”.

وختم البيان بالقول: “تعساً للمجرمين الذين يقتلون أبناء وطنهم من أجل مصالح وولاءات لا نعترف بها، سوى الاعتراف بالعراق وشعبه، ولن تثنينا هذه الجريمة وهذا التهديد عن تطبيق مبادئ المواطنة الحرة في عراق الحضارات”.

يشار إلى أن آخر استهداف مُعلن طال قوات “الحشد” في العراق، وقع في 30 تموز/ يوليو 2024، عندما استهدف قصف مجهول- يُعتقد أنه أمريكي- مقراً “للحشد” في منطقة جرف الصخر في محافظة بابل، جنوب العاصمة بغداد، راح ضحيته 4 قتلى.

تقارير صحافية غربية نقلت عن مصادر في “الحشد” قولها إن الحصيلة ارتفعت إلى أربعة قتلى جراء الانفجارات الناتجة عن غارات جوية استهدفت المقر بـ”4 إلى 5 صواريخ”.

في حين قالت مصادر أمريكية وعراقية إن الانفجارات جاءت بعد إطلاق عدة صواريخ على قاعدة “عين الأسد” الجوية العراقية التي تضم قوات تقودها الولايات المتحدة، دون تسجيل أضرار أو إصابات.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أمريكي قوله إن “الولايات المتحدة نفذت ضربة في العراق دفاعا عن النفس”. وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن “الضربة سببها تهديد لقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة”.

وفي بيان صدر بعد الانفجارات، لم توجه قوات “الحشد الشعبي” أي اتهامات، إذ أشارت إلى انفجار مجهول المصدر فيما اتهم قائدان محليان في قوات الحشد الولايات المتحدة بتنفيذ غارات جوية استهدفت قاعدة “الحشد الشعبي”.

وفي وقت لاحق، قال بيان آخر لقوات “الحشد الشعبي” إن “صواريخ أطلقتها طائرات مسيرة استهدفت دوريتين لقوات الحشد الشعبي في بلدة جرف الصخر جنوبي بغداد”.