فصيل عراقي مسلح: سنرد في كافة الساحات على أي اجتياح إسرائيلي لقطاع غزة

بغداد: حذر المتحدث باسم “كتائب سيد الشهداء”، إحدى المليشيات الإيرانية في العراق، اليوم الأحد، أن المقاومة العراقية سترد في كافة الساحات على أي توغل إسرائيلي في قطاع غزة.

وقال كاظم الفرطوسي إن “أي تدخل عسكري مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية في الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة، سيجعل هذه الدول هدفا للمقاومة الإسلامية في العراق”، مشيرا إلى أن “ما تقوم به المقاومة العراقية من قصف لغاية الآن هو عمل بسيط”.

وأضاف: “مستعدون وجاهزون وسندخل أية معركة بحسب نوع التدخل الأمريكي، رغم أننا نتوقع أن العملية العسكرية البرية التي تلوح بها القوات الصهيونية، ستكبد العدو خسائر كبيرة من قبل رجال المقاومة الفلسطينية”.

وحذر الفرطوسي “جميع الدول الأوروبية بعدم التدخل العسكري وتغيير مواقفها تجاه ما يتعرض له المدنيون في غزة من جرائم شنيعة وإن كل الخيارات أمامها ستكون مفتوحة”.

وأكد أن “حركة المقاومة في العراق تحيي بإكبار العملية التي قام بها فتية غزة، وهو أهم إنجاز عسكري لأنه كسر قواعد الاشتباك، وبالتالي فإن هذا العمل البطولي بجميع تفاصيله يعكس تطور العمل المقاوم وهو محل احترام”.

وكانت “المقاومة الإسلامية في العراق” أعلنت تبنيها أكثر من سبع هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار، وقاعدة حرير قرب مطار أربيل، وقاعدة فكتوريا بمطار بغداد الدولي.

(د ب أ)