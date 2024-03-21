سياسة | عربي | العراق

فصيل عراقي يعلن استهداف محطة الكهرباء بتل أبيب

21 - مارس - 2024

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بغداد: أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” أنها هاجمت بطيران مسيّر محطة توليد الكهرباء في تل أبيب.

وكان هذا الفصيل العراقي أعلن سابقا أنه هاجم عدة أهداف في إسرائيل ردا على عدوانها الدموي المستمر على غزة منذ أكثر من 5 أشهر.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 21, 2024 الساعة 4:56 ص

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار العراق يا رفاق الذين يدكون عصابة الشر التي تحتل أرض فلسطين وتقتل وتشرد الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️

    رد

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