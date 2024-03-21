فصيل عراقي يعلن استهداف محطة الكهرباء بتل أبيب

بغداد: أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” أنها هاجمت بطيران مسيّر محطة توليد الكهرباء في تل أبيب.

وكان هذا الفصيل العراقي أعلن سابقا أنه هاجم عدة أهداف في إسرائيل ردا على عدوانها الدموي المستمر على غزة منذ أكثر من 5 أشهر.

(وكالات)