فصيل عراقي يعلن استهداف محطة الكهرباء بتل أبيب

بغداد: أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” أنها هاجمت بطيران مسيّر محطة توليد الكهرباء في تل أبيب.
وكان هذا الفصيل العراقي أعلن سابقا أنه هاجم عدة أهداف في إسرائيل ردا على عدوانها الدموي المستمر على غزة منذ أكثر من 5 أشهر.
(وكالات)
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الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار العراق يا رفاق الذين يدكون عصابة الشر التي تحتل أرض فلسطين وتقتل وتشرد الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️
الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار العراق يا رفاق الذين يدكون عصابة الشر التي تحتل أرض فلسطين وتقتل وتشرد الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️