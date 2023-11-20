فصيل فلسطيني: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بتأمين أسرى إسرائيليين

غزة: أعلن فصيل فلسطيني مسلح في قطاع غزة الإثنين ، فقد الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بتأمين أسرى إسرائيليين .

وقالت “كتائب المجاهدين” ، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية( صفا) على منصة “إكس” اليوم :”فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بتأمين أسرى العدو، ومصير الأسرى والآسرين لا يزال مجهولاً”.

بدورها ، أعلنت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم استهداف سبع آليات عسكرية خلال اشتباكات في محاور التقدم بشمال غزة .

وقالت “سرايا القدس” ، في منشور اليوم: “استهدفنا 7 آليات عسكرية خلال اشتباكات الليلة الماضية في محاور التقدم شمال القطاع ببيت حانون وبيت لاهيا والصفطاوي وغرب مخيم جباليا بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي”.

وكانت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت تدمير 29 آلية إسرائيلية كلياً أو جزئياً في كافة محاور التوغل في قطاع غزة الأحد، مشيرة إلى أن عناصرها تمكنوا من إيقاع قوة إسرائيلية متحصنة داخل مبنى في حجر الديك بين قتيل وجريح بعد استهدافها بقذيفتي”تي بي جى” مضادة للتحصينات وأخرى مضادة للأفراد والاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة، فضلا عن إيقاع قتلى وإصابات في هجوم على ناقلتي جند ودبابة وقوة راجلة متحصنة بمدرسة قرب مستشفى الرنتيسي.

( د ب أ)