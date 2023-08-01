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فضل شاكر من مخيم عين الحلوة: أنا بخير.. وأستغرب الإشاعات

منذ 41 دقيقة

 ناديا الياس
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بيروت- “القدس العربي”:

في وقت يسود الحذر والقلق أرجاء مخيم عين الحلوة، نتيجة الاشتباكات التي دارت على مدى 3 أيام، انتشرت، في الساعات الماضية، أخبار عن إصابة الفنان المعتزل فضل شاكر، الموجود داخل المخيم منذ عام 2013، خلال هذه الاشتباكات.

بعد انتشار الخبر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نفى المكتب الإعلامي للفنان اللبناني هذا الخبر، مطمئناً أنه بخير، ومستغرباً نشر هذه الأخبار، وجاء في البيان: “هذا الخبر غير صحيح، والفنان فضل شاكر بحمد الله بألف خير، واستغربَ نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة.”

بدورها، نفت الإعلامية رولا نصر هذه الأخبار، ونشرت صورة لفضل شاكر، وأرفقتْها بتعليق: “لا صحة لكل ما يتم تداوله حول إصابة الفنان فضل شاكر خلال الاشتباكات الدائرة في ‎مخيم عين الحلوة. هو بخير والله يحمي الجميع”.

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