فضل شاكر يعاهد بإصدارات فنية أجمل وممثل لبناني يتراجع بعد مهاجمة المهللين لعودته

بيروت- “القدس العربي”:

أثار الممثل اللبناني نيكولا معوض جدلاً واسعاً بعد شنّه هجوماً حاداً على المهللين لعودة الفنان اللبناني فضل شاكر إلى الساحة الفنية.

وكتب نيكولا عبر “إنستغرام”: “الفرصة التانية” بتنعطى لشخص تحاكم وتحاسب وتاب.. مش لـ”شخص” رفع سلاح بوجه جيش بلدو وجاهر بـ”إرهابيته” وتطرفه”، مضيفاً “بأي بلد ثاني، يلي متلو بيكون مكبوب بالحبس، مش عم بينزل ألبومات”. وختم: “عيب بقى استحوا”.

غير أن هجوم معوض قوبل بردود قاسية عليه وصفها “بالتعليقات المسيئة والجارحة”، وكشف “أن صحافية يحترمها ويقدّر موضوعيتها تواصلت معه ونقلت له وجود اختلاف في الأحداث التي يعرفها هو عما جرى فعلياً، مما دفعه للاعتراف بضرورة فلترة المعلومة في لبنان قبل تصديقها”، ما دفعه إلى حذف التغريدة.

وكان المكتب الإعلامي لفضل شاكر أصدر بياناً بعد منع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من التوجه إلى مخيم عين الحلوة للقائه، فأوضح البيان “بالنسبة إلى التُهم الملفقة فإنني أوضح أنه قبل دخولي مخيم عين الحلوة لم يكن صادرًا في حقي أية مذكرة أو أي حكم، وعندما دخلت المخيم هربًا من التهديد بالقتل انهالت علي الوثائق والأحكام من دون أن يكون هناك مبرر قانوني. أنا بريء والقضاء صدَّق، غيابيًا، حكم براءتي من الاقتتال مع الجيش والحكم منتشر على وسائل الإعلام”.

وأوضح: “أنا أطلب من المعنيين أن يتم التعامل مع ملفي على أنه ملف لمواطن عادي، لأنه وبمجرد أن يتمَّ التعاطي مع قضيتي من دون أن يكون هناك بعدٌ سياسيٌ لها فإن 99%؜ من المشكلة ستُحل. أصبح لديَّ أمل بعدما غادرتنا فلول النظام السوري وتبدلت كل القواعد، أن يتحوَّل ملفي قضيةً محقة بعيدة عن تصفية حسابات ضيقة لأطراف سياسية أثبتت بأنها ظلمت في فتراتها كثيرًا من الأشخاص وأنا منهم”.

وأضاف: “أنا بريء ظُلِمتُ أكثر من 13 سنة ولُفِّقت التُهَم المنسوبة إلي في محاولة للتضييق علي ظناً منهم أن في إمكانهم القضاء عليَّ وعلى فني، وأزيد الرأي العام من الشعر بيتًا، للمرة الأولى، وأكشف له أنني تعرضت من بعض المسؤولين في بعض الأجهزة الرسمية للابتزاز المالي فمنهم من طلب مليوني دولار ومنهم من طلب 5 ملايين ومنهم من طلب عقاراتي وأملاكي لقاء حصولي على براءة أنا أصلًا حاصل عليها، وقد تمَّ حجز أموال عائلتي وأولادي، الثابت بالمستندات أنها ملك لهم، ولا يُسمح بالإفراج عنها من قبل بقايا فلول نظام بشار الأسد البائد الذين لا يزال نفوذهم حاضرًا في بعض المؤسسات بشكل غير قانوني”.

وتابع “رجعتُ إلى الفن، والتقييم العالمي أقرَّ بأنني رجعتُ رقمًا صعبًا على الساحة الفنية، وهنا أقول لجمهوري الغالي انتظروا الإصدارات المقبلة التي ستكون أجمل وأحلى، لن أتوقف عن الفن، ونجحت بفضل الله ودعم جمهوري الغالي الذي أحبه وأشتاق إليه وأعده بلقائه”.

وختم: “عبر وسائل الإعلام أوجّه التحية والحب والتقدير والاحترام لسمو الأمير القائد محمد بن سلمان، وأقول له: “لقد بعثتم بروح الأمل إلى لبنان ووضعتم حجر الأساس لعهد جديد في كل المنطقة العربية، فلتكن قضيتي أولوية في هذا العهد الجديد ولتُفتَح على مصراعيها مع المسؤولين اللبنانيين لأنها قضية سياسية واستمرت سياسية على مدى سنوات، لأنَّ جهةً في لبنان كانت مصرّة على أن تظلمني، أما وقد تبدلتِ الظروف وحُلَّت كثير من القضايا بفضل جهودكم فلتُضمَّ قضيتي التي سيَّسها الظالمون والمفترون إلى أولوياتكم التي لطالما رفعتم عنوانها باسم الإنسانية من مملكة الإنسانية إلى كل العالم”.