فضل شاكر يعتزم تسليم نفسه للقضاء اللبناني لحل قضيته

بيروت- “القدس العربي”:

بعد الأخبار المتداولة عن اقتراب تسليم الفنان فضل شاكر نفسه رسمياً إلى السلطات الأمنية والقضائية في لبنان، وبعد أنباء عن تضييق متزايد يتعرض له داخل مخيم عين الحلوة إثر قيامه بتسجيل أغنيات داخل المخيم، أكد نجله الفنان محمد شاكر حقيقة الأخبار، لا بل رغبة والده في تسليم نفسه إلى السلطات القضائية اللبنانية.

وأشار محمد إلى “أن نية والده بتسليم نفسه إلى السلطات ليست جديدة، بل هي تراوده منذ فترة طويلة لأن تنفيذ الأمر يتطلب التوقيت والوضع المناسبين لتأمين الضمانات القانونية والأمنية”، ومما قاله في هذا المجال: “النية موجودة منذ فترة، لكن القرار يحتاج إلى توقيت مناسب وظروف آمنة”، لافتاً إلى “أن العائلة تضع ثقتها في القضاء وهي تأمل بأن تظهر الحقيقة ويُثبت براءة والده بعد سنوات طويلة من المعاناة”.

وكانت الآراء انقسمت مؤخراً حول تسليم فضل شاكر نفسه إلى القضاء للبت في قضيته بشكل نهائي وحاسم، ورأى البعض أن القرار بتسليم شاكر نفسه هو جدي وحقيقي لحل أزمته القضائية من تهمة الاقتتال مع الجيش اللبناني، في حين شكك البعض الآخر بالأمر. ووسط هذه الآراء المتناقضة، حسمت المحامية أماتا مبارك وكيلة الدفاع عن الفنان فضل شاكر المسألة، وأكدت “أن قرار موكلها هو قرار جدي”، موضحة “أن الأمر يقتصر في الوقت الحاضر على الترتيبات والإجراءات القانونية التي يتم العمل على أساسها تمهيداً لإتمام الخطوات اللازمة باتجاه حل قضيته”.