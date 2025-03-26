فضيحة «الأمن القومي الأمريكي»: الولاء لا يحمي من الغباء!

قام مستشار الأمن الأمريكي، مايكل والتز، باختيار تطبيق «سيغنال» الذي يشفّر المحادثات، لتشكيل مجموعة مغلقة من كبار المسؤولين تحت اسم «مجموعة الحوثيين الصغيرة»، وذلك لمناقشة هجوم على الحركة اليمنية الموالية لإيران، ولكن المسؤول الأمنيّ الكبير، المقرّب من الرئيس دونالد ترامب، أضاف شخصا آخر هو رئيس تحرير مجلة أمريكية، الذي قام بعد ذلك بنشر تفاصيل المحادثات، الإثنين الماضي، مستثنيا الخطط العسكرية ذات الطابع السرّي، مما تسبب بفضيحة كبيرة لـ»البيت الأبيض».
ضمّت المجموعة وزير الدفاع بيت هيغسيث، ونائب الرئيس ج. د. فانس، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، ومسؤولين آخرين، ولم يخطر لكل هؤلاء ذوي الاختصاصات السياسية والعسكرية والأمنية الخطيرة أن يدققوا في أرقام وأسماء الأشخاص الموجودين في تلك المجموعة، وهو ما يعكس مستوى من الاستهتار والخلل في طريقة عمل مسؤولي إدارة ترامب الكبار، ويظهر المفارقة بين مسؤولياتهم الكبرى والتهافت الشديد في احتياطاتهم الأمنية.
ما أثار الإحراج أكثر لكبار المسؤولين الأمريكيين، ولوالتز شخصيا، أن الرئيس الأمريكي يكنّ ضغينة شديدة لجيفري غولدبرغ، رئيس تحرير «أتلانتيك» الذي أضيف للمجموعة وكشف الواقعة، وأنه ينزعج من احتفاظ والتز برقم غولدبرغ، فما بالك بإضافته إلى المجموعة، وحسب تقرير لمجلة «بوليتيكو» الأمريكية، فإن ترامب «كان غاضبا من أن والتز يمكن أن يكون بهذا الغباء»!
من اللافت للنظر أن تصريحات والتز، بعد الحادثة، يمكن توظيفها للتأكيد على تقييم ترامب لقدرات مستشاره للأمن القومي الذهنية، ففي اجتماع تم بث تفاصيله لوالتز مع مسؤولين آخرين أمس، قال المذكور إن رئيس تحرير «أتلانتيك» شخص سيئ وأنه مثل كثير من الصحافيين «الذين صنعوا لأنفسهم أسماء كبيرة من خلال اختلاق الأكاذيب»، وأنه لم يقابله ولا يعرفه ولم يتواصل معه أبدا وأن الإدارة «تبحث وتراجع كيف دخل إلى تلك الغرفة» (أي المجموعة الهاتفية المغلقة التي أنشأها والتز نفسه)!
تعرّضت إدارة ترامب، خلال فترة ولايته الأولى (2017- 2021) للكثير من الاضطرابات، فتغيّر قرابة 45 بالمئة من مسؤولي الصف الأول، سواء بالاستقالة أو بالطرد أو بالانتقال، بمن فيهم مستشاره الأول للأمن القومي مايكل فلين، ورئيس الموظفين رينس برايبوس، ومدير الاتصالات أنتوني سكاراموتشي، ووزير الصحة توم برايس، كما تعرّض ترامب، خلال ولايته الأولى، لسيل من التسريبات والهجمات من مسؤولين وصحافيين وأقارب.
كانت «أتلانتك» من المنصات الصحافية البارزة التي دعت إلى عزل ترامب خلال ولايته الأولى، وقد نشرت في أحد أعدادها لشهر آذار/مارس 2019 عنوانا رئيسيا بالخط الأحمر يحتوي كلمة واحدة فقط: «عزل».
سعى ترامب، للأسباب الآنفة، لحماية نفسه من اضطرابات مثيلة عبر اختيار شخصيات تقدّم الولاء الكامل له على أي اعتبار آخر، كما أن رئيسة موظفيه، سوزي وايلز، اعتمدت أساليب صارمة للتدقيق وفحص ولاء الموظفين الكبار، وساهم ذلك في حماية إدارة «البيت الأبيض» من تسريب التفاصيل الشخصية والسياسية والعسكرية.
حضر كبار المسؤولين الأمنيين الأمريكيين، مثل مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، كاش باتل، ومديرة المخابرات الوطنية غابارد، ومدير المخابرات الخارجية (سي آي إيه) راتكليف، جلسة تحقيق الكونغرس في الحادثة، وكل هؤلاء ممثلون لمؤسسات أمنية أمريكية ساهمت، على مدى سنين، في مهاجمة التطبيقات المشفرة، مثل «سيغنال»، بدعوى أن الإرهابيين وعصابات المخدرات تستخدمها.
إحدى وسائل الإعلام علّقت على الواقعة بالقول إن التشفير لا يحمي من الغباء، والأحرى في حالة والتز، ومسؤولي الولاية الثانية لترامب، يصحّ القول إن الولاء، أيضا، لا يحمي من الغباء، بل قد يكون أحد مسبباته!
*( بطيخ يكسر بعضه ).
للأسف ساسة امريكا والكيان الصهيوني معظمهم
فاسدين حاقدين وبلا ضمائر .
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
كل من الولاء و التشفير لا يحمي من الغباء ، عنوان معبّر بالفعل
و لكن يبدو لي ان مستشار الامن القومي هذا لدولة بحجم اميركا تجاوز الغباء إلى الحماقة المطلقة ، إذ هل يعقل ان بلد ال سي آي اي ، يقوم مستشاره ل ماذا ياولاد ( بصوت انور السادات)؟؟ للأمن القومي يا ولاد ( بصوت انور السادات ايضاً !) بإستخدام تطبيق متاح للجميع ( اعني ان اي انسان يمتلك هاتف ذكي بإمكانه تنزيله وانشاء حساب عليه) ، و مهما كانت درجة التشفير فيه لمحتوى المحادثات ، يبقى على الاقل ان مالكي هذا التطبيق بامكانهم اختراقه و فك شفرة اي محادثات اجريت على تطبيقهم
فكيف يختار شخص بهذا المنصب هكذا تطبيق عام لتشكيل لجنة من كبار الدولة لمناقشة مسالة عالية الاهمية و السرية تخص الامن القومي للدولة؟؟!
وهل عقمت اجهزة الامن في الولايات المتحدة،الدولة التي تصدّر احدث التكنولوجيا السايبارنية للعالم ان تطلب تصنيع تطبيقات خاصة مخصصة كليا لدوائرها العليا مغلقة تماماً امام اي جهة اخرى !
هل هو الغباء ؟ ام الحماقة ؟ ام الاستهتار ؟ ام الاختراق ؟ ام ماذا ؟؟
علماً ان الجهة التي تمتلك تطبيق سيجنال هي مؤسسة غير ربحية يحيط بها نوع من الغموض الكبير !
عجيب امور …غريب قضية
فوضى في أمريكا الإرهابية منذ تولي الرئيس المجنون ترمب
السلام عليكم، ورحمة الله وبركاته، فضيحة «الأمن القومي الأمريكي»: الولاء لا يحمي من الغباء! كل من تتم الاستعانة به في مركز حساس من رئيس يمتاز بالغباء والبلطجة والنرجسية يجب الذي يقع عليه الاختيار يمتاز بالآتي بالغباء المطلق والبلطجة وأقل نرجسية من سيادة الرئيس وقبل استلام المنصب يتم عمل اختبار غباء علينا أن نتخيل غبيا يمتحن أغبى منه النتيجة قمة الغباء والشيء المضحك أن الرئيس والمرؤوس يتباهى كل منهم أمام عشيرته بقوة كيف أعجب به الآخر، رغم ما يتكبده الشعب الفلسطيني من إبادة على يد ترامب يجب العالم العربي يتمسك بترامب يحكم أمريكا ولا ننساه ماذا فعل بايدن وجميع رؤساء أمريكا من قبل الفرق الوحيد أن جميع الرؤساء في الماضي كانت المؤامرات في الغرف المغلقة لكن الآن الأحبة كشفت عن الوجه الحقيقي والدعارة السياسية على المكشوف ولهذا أحضروه يحكم أمريكا مرة آخرة ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين المستقبل لهذا البلد كل يوم يزاد سواد ترامب جعل أوروبا ستعتمد على نفسها في الدفاع أمام روسيا وأي قوة تحاول أن تعدي عليها وهذا فرع من فروع لا حدود لها ( 1 )
بين أمريكا وأوروبا وسيتم تفكيك الارتباط بينهم على مراحل وكل مرحلة ستدعم ما قبلها أوروبا به ساسة والعالم العربي آجلا أو عاجلا لا مفر من الاعتماد على نفسه في كل شيء لحماية الحدود والشعوب العربية وإن لم يتم جيش موحد لحماية أي دولة يتم الاعتداء عليها من الداخل أو الخارج وإنهاء جميع الحروب الأهلية قبل انتقال العدوة إلى دول الجوار على هذه المنطقة السلام ومشاكل وخراب الماضي سيصبح جنة أمام القادم، والله غلب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ( 2 )
المسألة غريبة صراحة.. لعلها نوع من ألضرب تحت
الحزام من الداخل.. خصوصا ان ترامب لم يحقق
شيئا يذكر لحد الآن سوى ان لائحة اعدائه ضحايا
قراراته كبرت بشكل مهول..
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الآن.. الطرف الآخر سيتفنن في اجترار هذه النازلة
باحدث تقنيات انتاج المسلسلسلات التي لا تنتهي..
وسيواكبون ترامب خطوة بخطوة..تبخيسا لكل شيئ..
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لكنني اظن ان رؤوسا سوف تسقط قريبا.. لأجل تقليل
تأثير حبكة المسلسل…
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على الأقل.. هذا هو منطق وبراغملتية ترامب المعهودة..