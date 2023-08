فضيحة جنسية تهز نادي برشلونة

لندن- “القدس العربي”:

تم الحكم على أخصائي علاج طبيعي سابق في برشلونة بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي على موظفة أخرى في النادي الكتالوني أثناء القيام بعملها.

ووفقا لصحيفة “سبورت” فإن الموظف الذي لم يكشف عن اسمه كان في النادي لمدة 30 عاما، أولا كمنسق قبل أن يصبح طبيبا وفي النهاية تم تعيينه في الفريق الأول أيضا، ووقعت الأحداث المعنية في عام 2016.

وحاول الطبيب إقناع الضحية بالعلاج الطبيعي من أجل علاج آلام الرقبة والرأس، ولكن في الجلسة الثالثة حاول أن يبدأ التحرش وفشل في ذلك، وفي الجلسة الرابعة اعتدى عليها مرة أخرى دون موافقة الضحية وفقا لما أثبتته المحكمة.

