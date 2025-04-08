فضيحة صحية كبرى.. بعد إصابتها بأورام دماغية.. فرنسية ترفع دعوى ضد مختبرات دوائية

باريس- “القدس العربي”: مثل ممثلو ثلاثة مختبرات وطبيب وصيدلاني، هذا الإثنين، أمام القضاء في مدينة بواتييه الفرنسية، بعد الدعوى القضائية التي رفعتها فيرونيك دوجاردان، التي تحمل دواء أندروكور، الموصوف للعديد من النساء كوسيلة لمنع الحمل، أو لعلاج بطانة الرحم المهاجرة، محمّلةً إياهم مسؤولية إصابتها بأورام في الدماغ.

وتُعدّ هذا المحاكمة حدثاً منتظراً من قبل آلاف النساء اللواتي يعتبرن أنفسهن أيضاً ضحايا لهذا الدواء الهرموني.

وتأتي المحاكمة بعد عام من تقديم أولى الطلبات للحصول على تعويض عن الأضرار الجسيمة الناتجة عن تناول دواء أندروكور الهرموني، والذي يُوصف لعدد كبير من النساء. وشملت الدعوى التي رفعتها فيرونيك دوجاردان مجموعة “باير” الألمانية التي أنتجت دواء أندروكور لسنوات، وكذلك شركة “فياتريس”، المصنعة للدواء الجنيس. وتحمّل المدعية هذا الدواء مسؤولية إصابتها بأورام في الدماغ.

At the Androcur trial, Véronique Dujardin takes on the pharmaceutical industry to claim her damages. https://t.co/lYg61U8Ql9 — Antidep Effects (@antidepeffects) April 7, 2025

أحد هذه الأورام غير قابل للجراحة، وتسبّب لها في شلل نصفي جزئي. ونتيجة لذلك، لم تعد قادرة على العمل بدوام كامل بسبب التعب المزمن. كما أنها بحاجة إلى مساعدة منزلية، وقدّرت الأضرار المالية التي لحقت بها بنحو 500 ألف يورو.

ولم تكن فيرونيك دوجاردان الضحية الوحيدة التي تعتبر نفسها متضررة من هذا الدواء. فمنذ عام 2004، تم إصدار تحذيرات في مجال اليقظة الدوائية، وتم تحديد المخاطر منذ عام 2007 من قبل مختبر “باير” الذي يسوق الدواء منذ عام 1980، والذي يُستخدم لعلاج الشعرانية، وبطانة الرحم المهاجرة، وحب الشباب، وكوسيلة لمنع الحمل، أو كمرافق في عمليات التحول الجنسي.

ومع ذلك، لم تُطلق الوكالة الوطنية الفرنسية لسلامة الأدوية حملة توعية إلا في عام 2019، حسب ما أشار إليه الموقع الإخباري France 3 Nouvelle-Aquitaine.

وقد يتم النظر في هذه القضية جنائياً أيضاً. حيث قدمت جمعية الضحايا “أمافيا” شكوى ضد مجهول في نوفمبر 2024، بتهم تعريض الغير للخطر، وعدم التبليغ عن الآثار الجانبية، والخداع الجسيم.

وصرّح تشارلز جوزيف-أودان، محامي المرأة البالغة من العمر 50 عاماً، والتي تقدمت بأول دعويين أمام المحكمة الإدارية في إحدى ضواحي باريس عام 2024، لصحيفة “لوموند” أن قضية “البروجستيف” هذه تمثل “فضيحة صحية عامة كبرى”.

وأضاف قائلاً: “على مدى سنوات، تعرضت آلاف النساء لجرعات كبيرة جداً من منتج كان يُشتبه منذ زمن بعيد في تسببه بأورام دماغية خطيرة”.