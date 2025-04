فضيحة صحية كبرى.. بعد إصابتها بأورام دماغية.. فرنسية ترفع دعوى ضد مختبرات دوائية

باريس- “القدس العربي”: مثل ممثلو ثلاثة مختبرات وطبيب وصيدلاني، هذا الإثنين، أمام القضاء في مدينة بواتييه الفرنسية، بعد الدعوى القضائية التي رفعتها فيرونيك دوجاردان، التي تحمل دواء أندروكور، الموصوف للعديد من النساء كوسيلة لمنع الحمل، أو لعلاج بطانة الرحم المهاجرة، محمّلةً إياهم مسؤولية إصابتها بأورام في الدماغ.

وتُعدّ هذا المحاكمة حدثاً منتظراً من قبل آلاف النساء اللواتي يعتبرن أنفسهن أيضاً ضحايا لهذا الدواء الهرموني.

وتأتي المحاكمة بعد عام من تقديم أولى الطلبات للحصول على تعويض عن الأضرار الجسيمة الناتجة عن تناول دواء أندروكور الهرموني، والذي يُوصف لعدد كبير من النساء. وشملت الدعوى التي رفعتها فيرونيك دوجاردان مجموعة “باير” الألمانية التي أنتجت دواء أندروكور لسنوات، وكذلك شركة “فياتريس”، المصنعة للدواء الجنيس. وتحمّل المدعية هذا الدواء مسؤولية إصابتها بأورام في الدماغ.

At the Androcur trial, Véronique Dujardin takes on the pharmaceutical industry to claim her damages. https://t.co/lYg61U8Ql9

— Antidep Effects (@antidepeffects) April 7, 2025