فقدان بحارَيْن أمريكيَيْن في خليج عدن أثناء البحث عن أسلحة إيرانية

إسطنبول: أعلنت صحيفة “واشنطن بوست” فقدان اثنين من قوات البحرية الأمريكية بخليج عدن، أثناء عملية بحث عن أسلحة إيرانية مشتبه في توجهها إلى مسلحين في اليمن.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين أمريكيين مطلعين قالوا الأحد، إن جنديين من البحرية الأمريكية فقدا أثناء فشل عملية صعودهما على متن سفينة قرب سواحل الصومال الأسبوع الماضي، أثناء بحثهما عن أسلحة إيرانية مشتبه في توجهها إلى اليمن.

يشار إلى أن جماعة “الحوثي” في اليمن المدعومة من إيران، نفذت خلال الأسابيع الماضية عدة هجمات على سفن تجارية متعلقة بإسرائيل في البحر الأحمر.

وأوضح المسؤولون أن الحادثة وقعت الخميس في خليج عدن، دون الحديث عن وضع البحارة، وما إذا تم العثور على أي أسلحة إيرانية الصنع.

وأشار المسؤولون إلى استمرار عمليات البحث والإنقاذ في مياه خليج عدن.

و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

والجمعة، أعلن البيت الأبيض، في بيان مشترك لـ10 دول، أنه “ردا على هجمات الحوثيين (..) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

(الأناضول)