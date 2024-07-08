نفوق أكثر من 700 رأس ماعز في غارات إسرائيلية جنوب لبنان- (فيديو)

بيروت: نفق أكثر من 700 رأس ماعز جراء 3 غارات إسرائيلية، فجر الاثنين، على جبل طورة في منطقة جزين جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) بأن الطيران الإسرائيلي نفذ فجرا 3 غارات على جبل طورة، ما أدى إلى تدمير حظيرة للماعز ومنزل الراعي.

وبعد ساعات، عُثر على الراعي الذي يعمل في المزرعة بحالة جيدة، وهو سوري الجنسية، وفق الوكالة.

كما ذكرت الوكالة أن الغارات أدت إلى نفوق أكثر من 700 رأس ماعز.

غارة معادية استهدفت مزرعة ماعز لصاحبها ابراهيم العمار عند الساعة ٣:٠٠ فجرا و المعلومات تشير الى فقدان الراعي و نفوق ٧٠٠ رأس من الغنم في منطقة جبل طورة فوق الصوان في منطقة #جزين #sonarmediacenter pic.twitter.com/QUdjfY3v0H — Sonar Media Center (@SonarCenter) July 8, 2024

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، خلف مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر خلفت أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التصعيد بين تل أبيب و”حزب الله”، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أسبوع “المصادقة” على خطط عملياتية لـ”هجوم واسع” على لبنان.

(الأناضول)