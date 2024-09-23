فقدان شخصين جراء السيول المتواصلة في الجزائر- (فيديو)

الجزائر: تواصل التقلبات الجوية التي تعرفها الجزائر منذ أسابيع، حصد المزيد من الضحايا، خاصة في ظل استمرار تساقط الأمطار الغزيرة على العديد من مناطق البلاد.

وذكرت صحيفة الخبر الاثنين، أن الأمطار الغزيرة التي تساقطت، ليلة الأحد، متبوعة ببرد والتي مست مختلف تراب إقليم ولاية المدية جنوبي العاصمة الجزائرية، تسببت بفقدان شخصين كانا على متن شاحنة وسيارة جرفتهما سيول الوادي ببلدة عين بوسيف.

سيول قوية تجتاح مناطق في #الجزائر جراء أمطار رعدية غزيرة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/RNCxHGvzZo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 23, 2024

ونجح شخصان في النجاة، كما جرى انقاذ شخص ثالث بعد تدخل عناصر جهاز الدفاع المدني الذي قال الاثنين، إنه يواصل البحث عن شخص مفقود في المنطقة.

وكشف الدفاع المدني عن تدخلات أخرى له بولايتي المسيلة شرقي الجزائر، وورقلة جنوبي البلاد.

وتوقع الديوان الجزائري للأرصاد الجوية استمرار تساقط الأمطار الغزيرة على 21 ولاية تقع إلى الشرق والجنوب الشرقي للبلاد.

(د ب أ)