فقدان غواص إسرائيلي بهجوم لسمكة قرش جنوب حيفا- (فيديو)

حيفا: أعلنت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، فقدان غواص عقب تعرضه لهجوم من سمكة قرش قرب مصب نهر الخضيرة جنوب مدينة حيفا (شمال)، وبدأت عمليات بحث مكثفة عنه من قبل الوحدات المختصة.

سمكة قرش تهاجم غواصاً إسرائيلياً في بحر مدينة الخضيرة بالداخل المحتل. pic.twitter.com/Ayw4pB7YlR — خبرني – khaberni (@khaberni) April 21, 2025

وأفادت الشرطة الإسرائيلية في بيان، بأن “مواطنين أبلغوا عن مشاهدة سمكة قرش تهاجم غواصاً كان يسبح قرب الشاطئ، ما استدعى تدخلاً عاجلاً من وحدات الإنقاذ”.

وأضافت: “على الفور، هرعت إلى الموقع وحدات من الشرطة البحرية، وطواقم نجمة داوود الحمراء، وأفراد من اتحاد الإنقاذ، وبدأت عمليات بحث مكثفة عن الغواص، الذي لا تزال آثاره مفقودة”.

وأشارت إلى أنها تواصل عمليات البحث باستخدام زوارق وأجهزة غوص متقدمة.

وفي أعقاب الحادث، أعلنت بلدية الخضيرة إغلاق الشاطئ حتى إشعار آخر، وطلبت من السكان تجنب السباحة أو الاقتراب من المياه في المنطقة.

عمليات البحث مستمرة حتى اللحظة : يتم إجراء عمليات مسح على الشاطئ في الخضيرة لتحديد مكان الشخص المفقود الذي هاجمه القرش…بلدية الخضيرة:”نتوجه الى الجمهور بالابتعاد عن المكان وعدم الاقتراب من سمك القرش،الامر خطير للغاية”❗️ pic.twitter.com/PK1Uuau5Bz — |فرات نصار|פוראת נסאר|FURAT NASSAR (@nassar_furat) April 21, 2025

وتُعرف منطقة شواطئ الخضيرة، وخاصة قرب محطة الطاقة “أوروت ربين”، منذ سنوات بأنها نقطة يتكرر فيها ظهور أسماك القرش، لا سيما خلال فصلي الشتاء والربيع.

ولم تكشف السلطات الإسرائيلية المختصة عن نوع القرش أو تفاصيل عن الأسباب وراء مهاجمته الغواص حتى الساعة 16:00 ت.غ.

(الأناضول)