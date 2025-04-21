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فقدان غواص إسرائيلي بهجوم لسمكة قرش جنوب حيفا- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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حيفا: أعلنت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، فقدان غواص عقب تعرضه لهجوم من سمكة قرش قرب مصب نهر الخضيرة جنوب مدينة حيفا (شمال)، وبدأت عمليات بحث مكثفة عنه من قبل الوحدات المختصة.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية في بيان، بأن “مواطنين أبلغوا عن مشاهدة سمكة قرش تهاجم غواصاً كان يسبح قرب الشاطئ، ما استدعى تدخلاً عاجلاً من وحدات الإنقاذ”.

وأضافت: “على الفور، هرعت إلى الموقع وحدات من الشرطة البحرية، وطواقم نجمة داوود الحمراء، وأفراد من اتحاد الإنقاذ، وبدأت عمليات بحث مكثفة عن الغواص، الذي لا تزال آثاره مفقودة”.

وأشارت إلى أنها تواصل عمليات البحث باستخدام زوارق وأجهزة غوص متقدمة.

وفي أعقاب الحادث، أعلنت بلدية الخضيرة إغلاق الشاطئ حتى إشعار آخر، وطلبت من السكان تجنب السباحة أو الاقتراب من المياه في المنطقة.

وتُعرف منطقة شواطئ الخضيرة، وخاصة قرب محطة الطاقة “أوروت ربين”، منذ سنوات بأنها نقطة يتكرر فيها ظهور أسماك القرش، لا سيما خلال فصلي الشتاء والربيع.

ولم تكشف السلطات الإسرائيلية المختصة عن نوع القرش أو تفاصيل عن الأسباب وراء مهاجمته الغواص حتى الساعة 16:00 ت.غ.

(الأناضول)

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