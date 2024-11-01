فقدان 3 بحارة مصريين وإنقاذ 6 بعد غرق باخرة بالقرب من سواحل طبرق الليبية

زورق تابع لخفر السواحل البحري خلال عملية استطلاع في البحر الأبيض المتوسط، قبالة ساحل طرابلس- (أرشيف)

القاهرة- “القدس العربي”: غرقت باخرة مصرية قبالة شواطئ منطقة رأس التين على بعد 115 كيلومترا غرب مدنية طبرق الليبية بسبب الأحوال الجوية، بحسب ما أعلنه فرع الإدارة العامة لأمن السواحل طبرق.

وقالت إدارة السواحل في بيان على صفحتها في فيسبوك إن سرية ضفادع بشرية، تابعة لقوات القيادة العامة، أنقذت 6 بحارين من أصل 9 كانوا على متن الباخرة، فيما بقي 3 بحارة في عداد المفقودين.

ولفتت إدارة السواحل إلى استمرار جهود البحث عن المفقودين.

ولم تعلن إدارة السواحل عن طبيعة عمل الباخرة، أو سبب تواجدها في هذه المنطقة.

وقبل أيام، أعلنت السلطات الليبية غرق 13 مهاجرا مصريا إثر انقلاب قارب أثناء توجهه إلى أوروبا قبالة سواحل ليبيا، ما أدى إلى مصرع جميع من كانوا على متنه باستثناء شخص واحد.

وبينت مؤسسة “العابرين” لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية” في ليبيا، عبر حسابها الرسمي في فيسبوك، أن القارب انقلب على بعد 60 كيلومتراً شرق مدينة طبرق.