سياسة | عربي | مصر

فقدان 3 بحارة مصريين وإنقاذ 6 بعد غرق باخرة بالقرب من سواحل طبرق الليبية

1 - نوفمبر - 2024

زورق تابع لخفر السواحل البحري خلال عملية استطلاع في البحر الأبيض المتوسط، قبالة ساحل طرابلس- (أرشيف)

تامر هنداوي
حجم الخط
0

القاهرة- “القدس العربي”: غرقت باخرة مصرية قبالة شواطئ منطقة رأس التين على بعد 115 كيلومترا غرب مدنية طبرق الليبية بسبب الأحوال الجوية، بحسب ما أعلنه فرع الإدارة العامة لأمن السواحل طبرق.

وقالت إدارة السواحل في بيان على صفحتها في فيسبوك إن سرية ضفادع بشرية، تابعة لقوات القيادة العامة، أنقذت 6 بحارين من أصل 9 كانوا على متن الباخرة، فيما بقي 3 بحارة في عداد المفقودين.

ولفتت إدارة السواحل إلى استمرار جهود البحث عن المفقودين.

ولم تعلن إدارة السواحل عن طبيعة عمل الباخرة، أو سبب تواجدها في هذه المنطقة.

وقبل أيام، أعلنت السلطات الليبية غرق 13 مهاجرا مصريا إثر انقلاب قارب أثناء توجهه إلى أوروبا قبالة سواحل ليبيا، ما أدى إلى مصرع جميع من كانوا على متنه باستثناء شخص واحد.

وبينت مؤسسة “العابرين” لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية” في ليبيا، عبر حسابها الرسمي في فيسبوك، أن القارب انقلب على بعد 60 كيلومتراً شرق مدينة طبرق.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

تنفيذ حكم الإعدام في القاضي المصري المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال
منذ 6 ساعات
وزير الخارجية الهولندي يعرب عن أسفه لحادث السفارة المصرية.. مناوشات مستمرة بين مؤيدين ومعارضين في لاهاي
منذ 22 ساعة
انتخابات مصر: المعارضة ستنافس على المقاعد الفردية وتقاطع القائمة
18 - أغسطس - 2025
في زيارته الأولى لمعبر رفح: رئيس الوزراء الفلسطيني يتحدث عن جهاز متخصص للإشراف على إعمار غزة- (صور وفيديو)
18 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية