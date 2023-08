فقدان 30 شخصا في البحر إثر انقلاب قاربى مهاجرين قبالة السواحل الإيطالية- (صور وفيديو)

روما: انقلب قاربان يقلان مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط أمس السبت ولا يزال مصير 30 شخصا من المفقودين كانوا على متنه غير واضح.

وقال خفر السواحل الإيطالي إنه تم إنقاذ 57 مهاجرا من بين حطام القاربين وتم انتشال جثتين لامرأة بالغة وطفل رضيع يبلغ من العمر 11 شهرا. وتخشى السلطات من أن حصيلة الوفيات قد ترتفع.

Two people died, dozens were missing at sea and 57 were rescued after two migrant shipwrecks off the southern Italian island of Lampedusa https://t.co/ry5MFvIiQe pic.twitter.com/CX7P15j36w

— Reuters (@Reuters) August 6, 2023