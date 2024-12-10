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فقد ذاكرته.. الأردن يتسلم مواطنا أمضى 38 عاما في سجون الأسد- (فيديو)

10 - ديسمبر - 2024

المواطن الأردني، أشامة البطاينة. لقطة شاشة

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عمّان: أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين  الأردنية، سفيان القضاة، اليوم الثلاثاء، وصول المواطن الأردني أسامة بشير البطاينة الذي كان معتقلا في سجون النظام السوري السابق، عبر حدود جابر.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم عن القضاة قوله: “بعد أن ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بقصة السجين أسامة البطاينة، تواصلنا بالأمس مع والده وأخذنا كل المعلومات اللازمة، وبحمد الله وصل السجين البطاينة إلى حدود جابر وتم تسليمه إلى والده قبل قليل من قبل نشامى الأمن العام”.

وأشار القضاة إلى أن البطاينة وجد فاقدا للوعي والذاكرة، لافتا إلى أنه من مواليد عام 1968، واختفى منذ عام 1986، وكان عمره 18 عاما وبقي في السجن 38 عاما.

 

(د ب أ)

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  1. يقول S.S.Abdullah:
    ديسمبر 10, 2024 الساعة 2:08 م

    لا حول ولا قوة إلّا بالله

    رد

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