فقد ذاكرته.. الأردن يتسلم مواطنا أمضى 38 عاما في سجون الأسد- (فيديو)

عمّان: أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، سفيان القضاة، اليوم الثلاثاء، وصول المواطن الأردني أسامة بشير البطاينة الذي كان معتقلا في سجون النظام السوري السابق، عبر حدود جابر.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم عن القضاة قوله: “بعد أن ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بقصة السجين أسامة البطاينة، تواصلنا بالأمس مع والده وأخذنا كل المعلومات اللازمة، وبحمد الله وصل السجين البطاينة إلى حدود جابر وتم تسليمه إلى والده قبل قليل من قبل نشامى الأمن العام”.

وأشار القضاة إلى أن البطاينة وجد فاقدا للوعي والذاكرة، لافتا إلى أنه من مواليد عام 1968، واختفى منذ عام 1986، وكان عمره 18 عاما وبقي في السجن 38 عاما.

السفارة الأردنية في دمشق سألت نظام الأسد عن أسامة البطاينة منذ اختفائه وكان هناك إنكار كامل حتى لوجوده في سوريا.. حرره الثوار مع بقية المعتقلين pic.twitter.com/EyQXVAeKZD — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) December 10, 2024

أسامة بشير البطاينة.. قصة مأساوية لأردني اعتقل دون تهمة منذ 38 عاما في سوريا وأعادته وزارة الخارجية إلى الأردن اليوم#الأردن #أسامة_البطاينة #هنا_المملكة pic.twitter.com/4QgdyLPbO9 — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) December 10, 2024

(د ب أ)