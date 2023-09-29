فلامنغو البرازيلي يقيل المدرب الأرجنتيني سامباولي لسوء النتائج

ريو دي جانيرو: أعلن نادي فلامنغو البرازيلي، إقالة مدربه الأرجنتيني خورخي سامباولي من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج، وذلك بعد شهور قليلة من توليه المسؤولية.

وأوضح النادي على موقع “إكس”: “نادي فلامنغو يعلن عن فسخ التعاقد مع سامباولي والطاقم المعاون له… إدارة النادي توجه الشكر للمدرب المحترف وتتمنى له حظا جيدا في استكمال مسيرته التدريبية”.

وكان فلامنغو، بقيادة سامباولي، ودّع بطولة كأس ليبرتادوريس من دور الستة عشر بالخسارة أمام ساو باولو البرازيلي.

كما يحتل فلامنغو حاليا المركز السابع في الدوري البرازيلي، ما ساهم في قرار إقالة سامباولي، الذي تولى المسؤولية في نيسان/ أبريل الماضي، وكان من المفترض أن يستمر في المهمة حتى نهاية 2024.

وتولى سامباولي تدريب منتخب تشيلي من 2012 إلى 2016، وقاد الفريق للفوز بلقبه الأول في تاريخ مشاركاته ببطولات كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) وذلك في 2015.

كما تولى تدريب منتخب الأرجنتين من 2017 إلى 2018، ثم تولى تدريب سانتوس وأتلتيكو مينيرو البرازيليين.

وبعدها، تولى سامباولي تدريب مارسيليا الفرنسي وإشبيلية الإسباني، قبل توليه تدريب فلامنغو البرازيلي.

(د ب أ)