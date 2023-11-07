فلة الجزائرية تنصر فلسطين بأغنية جديدة وخاصة

الجزائر – «القدس العربي»: أطلقت النجمة فلة الجزائرية، أغنية جديدة نصرة لأهلنا في فلسطين، في ظل الأحداث الدامية التي يتعرض لها قطاع غزة منذ أكثر من شهر.

وتحمل الأغنية، وهي من كلمات الأخوين رحباني، وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، عنوان «حي على الفلاح».

والأغنية من إنتاج عنود معاليقي، وتحمل رسالة في طياتها للنهوض من أجل تحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني.

كما طالبت من خلال الأغنية، الشعوب الإسلامية والعربية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه الحرب ضد الإنسانية.

وكانت الفنانة قد شاركت خلال الأيام الأخيرة في العديد من الفعاليات المفتوحة لنصرة الفلسطينيين، وأكدت عن تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني ورفضها للاعتداءات الوحشية التي تطال الأشقاء.