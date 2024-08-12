فلة الجزائرية كئيبة بعد تغييب أعمالها الفنية وتهدد بالانتحار على الهواء!

بيروت- “القدس العربي”:

لا يزال جمهور الفنانة فلة الجزائرية تحت وطأة الصدمة بعد سماعهم خبر اعتزالها المجال الفني بشكل نهائي، وصولاً إلى تهديدها بالانتحار على الهواء بسبب معاناتها وتغييب أرشيفها الفني عن الظهور إلى العلن كما جاء في رسائل عدة لها غامضة وحزينة في آن معاً.

ونشرت على “إنستغرام” مقطع فيديو عن مسيرتها الفنية منذ نحو عشرين سنة، وأعلنت عن وضع نهاية لقصتها الفنية بالقول: “إلى هنا تنتهي قصتي… لن يبقى عندي ما أنشره من أرشيف… ماتت الحركة… والحضر والحصار القديم ما زال مستمراً.. أيادٍ خفية وقديمة ما زالت محاصرة أعمالي وأرشيفي مدفون من قبل القنوات الوطنية. ناضلت حاربت كالشرسة، لا إنتاج ولا أعمال ولا من يحس أو ينظر لما أعانيه من ظلم وافتراء، الله أعلم أنني لن أستسلم، لكن سدوا الطريق كله في وجهي، أيام بل أعوام وأنا في دوامة عامة ولا كأنني بنت هذا البلد”.

وتقدمت فلة من جمهورها بأسف شديد موضحة سبب إقدامها على هذه الخطوة: “أتأسف من جمهوري الغالي، ولكن لم يبقَ لي سوى أنني أنسحب للحفاظ على كرامتي واسم كبير… والسبب سدوا جميع أبوابهم لمنعي من أني أشتغل في بلادي… أستودعكم الله بالخير… ولا تسألوا (وين راهي ولا راهي غايبة) أنا المغيبة قصداً… والوصية فضلت في المكاتب…. وداعاً كنزي الغالي”.

وشددت فلة على وجوب إنصافها وأخذ حقوقها من قبل السلطات الجزائرية كما جاء في رسالة أخرى وصفت بالتحذيرية، وجاء فيها: “العدالة لمنفذي أوامر الوصية الجشعة وشركائهم في مؤسسات الدولة، ورد اعتباري وحقوقي المنهوبة مني إذا لم يفتح تحقيق عن ما عانيت من كيد وافتراء وإنهاء مسيرتي وأعمالي المتعوب عليها… أفضل لي نموت تحت التراب على أني أعيش ميتة في غابة من الوحوش وانتحاري يكون على الهواء… ربي يغفر لي”.

يُذكَر أن فلة الجزائرية أصدرت خلال مسيرتها 10 ألبومات غنائية، و18 “فيديو كليب” من أبرزها “شاولا”، “منور حينا”، “نتحدث معاك يا قلبي”، “يا مسافر للجفا”، “أهل المغنى” وغيرها.