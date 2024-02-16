سياسة | عربي | فلسطين

فلسطينيات في غزة يصنعن حفاضات للأطفال في ظل الأزمة الإنسانية الخانقة

منذ 26 دقيقة

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غزة: تعاني العائلات الفلسطينية بقطاع غزة من عدم توفر حفاضات الأطفال بشكل كافٍ في الأسواق، وعدم قدرتها على شراء كميات منها بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعارها لأكثر من 20 ضعفا.

الفلسطيني سهيل عبد الغني، صاحب مصنع بسيط للخياطة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وجد في صناعة الحفاضات البديلة من قطع القماش والقطن سبيلاً لتجاوز الأزمة والتخفيف من معاناة العائلات.

وبحسب صاحب المصنع، فإن سعر قطعة الحفاضات المصنعة محليًا شيكل واحد فقط (الدولار يعادل 3.6 شيكل)، مقابل أربعة شواكل للقطعة المستوردة.

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