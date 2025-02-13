فلسطينية وسط ركام غزة: لا نريد أكثر من خيمة- (شاهد)

غزة: أمام خيمتها المهترئة في منطقة المقوسي شمال غرب مدينة غزة، تقف السيدة الفلسطينية سحر كريمة بثوب الصلاة وهي حافية القدمين تحاول نفض وتنظيف قطع الملابس المبللة بمياه الأمطار والأتربة.

هذه الملابس، وضعتها كريمة خلال ساعات الليل تحت بساط بلاستيكي (حصيرة) فرشته مسبقا على أرضية خيمة نصبتها قرب أنقاض منزلها المدمر في العراء، لامتصاص مياه الأمطار المتسربة للداخل.

لم تنجح محاولات كريمة لحماية أطفالها الأربعة من البلل، حيث فشلت الملابس في امتصاص مياه الأمطار التي تسربت بكميات كبيرة.

هذه الأمطار ضاعفت معاناة كريمة التي تعد المعيل الوحيد لأطفالها الأربعة، حيث لم تر زوجها منذ نحو عام ونصف، دون أن توضح ما إذا كان مفقودا أو معتقلا لدى إسرائيل أو سافر خارج القطاع قبل اندلاع الإبادة في غزة.

وكأنها تحمل أحمالا ثقيلة على كتفيها، تقف كريمة منهكة وتصرخ موجهة رسالتها للدول العربية والعالم أنها لا تطالبهم بأكثر من خيمة تقي أطفالها برد الشتاء وتحميهم من الأمطار.

وتعيش الفلسطينية كريمة ظروفا إنسانية قاسية بعدما دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلها خلال أكثر من 15 شهرا من الإبادة الجماعية.

(الأناضول)