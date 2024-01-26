فلسطينيون بالضفة: قرار “العدل الدولية” دون المتوقع 

رام الله: لا يرى مواطنون فلسطينيون أن قرار محكمة العدل الدولية، الجمعة، جاء وفق التوقعات، ومع ذلك لقي ترحيبا لأن المحكمة قبلت النظر في الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا بارتكاب إسرائيل “إبادة جماعية” في غزة.

وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص “وقف إطلاق النار”.

وتابع عشرات الفلسطينيين في بث مباشر من داخل بلدية رام الله، وسط الضفة الغربية صدور قرار المحكمة، رافعين لافتات تدعو لوقف إطلاق النار وتطالب بـ “الحرية والعدالة” للشعب الفلسطيني.

وقال المواطن أبو صالح هشام، إن “القرار ليس بحجم التوقعات ولا بحجم الجريمة”.

وأشار هشام، إلى “تأثير للولايات المتحدة على كثير من الدول، وأنها منذ أسبوع تتصل هنا وهناك”.

لكنه أضاف “مبدأ قبول الدعوة بتهمة الإبادة الجماعية نصر للشعب الفلسطيني، وننتظر الأكثر، والمحكمة مستمرة”.

وعبر هشام، عن “شكره لجنوب إفريقيا”.

من جهتها، قالت المواطنة هالة أبو غربية، بعد الانتهاء من بث القرار، إنه “محبط ولا يرتقي للحد الأدنى من التضحيات والشهداء والجرحى والموت جوعا والقتل مجانا”.

وأضافت أبو غربية، “كنا نتأمل أن يتم اقتلاع قرار بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات وإجلاء الجرحى”.

وكانت بلدية رام الله، وجهت الدعوة للجمهور لحضور البث المباشر لقرار المحكمة بدار البلدية.

وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص “وقف إطلاق النار”.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت بطلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد إسرائيل.

وقالت رئيسة المحكمة، القاضية الأمريكية جوان دونوغو، في كلمتها خلال الجلسة: “نؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل”، مضيفة “يجب على إسرائيل أن تتخذ التدابير في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض العلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”.

وفي 29 ديسمبر/ كانون أول 2023، قدمت جنوب إفريقيا “طلبًا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات مزعومة من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة” وفق بيان المحكمة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة “26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)



