فلسطينيون في الضفة الغربية خسروا عملهم في إسرائيل يعانون ضيق العيش في ظل الحرب- (صور)

خاراس (الأراضي الفلسطينية): منذ بدأت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قبل أكثر من شهرين، فقد الفلسطيني إبراهيم القيق، ومثله عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، عمله في إسرائيل ما يغرقه اليوم في الحزن والديون.

فقد ألغت الدولة العبرية منذ هجوم حماس غير المسبوق عليها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تصاريح عمل الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

ويقول القيق (37 عاما)، وهو أب لثلاثة أولاد “نحن العمال نعمل يوما بيوم. لقد صرفنا ما ادخرناه. أثّر علينا الوضع كثيرا لأننا لا نعمل”.

القيق: “نحن العمال نعمل يوما بيوم. لقد صرفنا ما ادخرناه. أثّر علينا الوضع كثيرا لأننا لا نعمل”

ويضيف الرجل المقيم في خاراس في الضفة الغربية “تراكمت علينا الديون، فنحن بحاجة لشراء المؤن ودفع إيجار البيت وفاتورة المياه والكهرباء”، مشيرا إلى أنه اضطر حتى الآن لاستدانة “نحو سبعة آلاف شيكل”، أي ما يناهز ألفي دولار أمريكي، لتغطية مصاريفه.

وكان إبراهيم يتقاضى قرابة ستة آلاف شيكل شهريا من عمله في قطاع البناء داخل إسرائيل، أي ما يعادل 1550 دولارا شهريا.

وتشكّل بلدة خاراس الجبلية الواقعة قرب مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية نموذجا مصغّرا لمجتمع العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعبرون الحواجز الإسرائيلية يوميا للعمل في مجالات مختلفة داخل الدولة العبرية.

ويبلغ عدد سكان البلدة 12 ألفا، وكان 70 بالمئة من قوتها العاملة يعملون في إسرائيل، بينما يتولى الباقون وظائف لدى السلطة الفلسطينية.

ويقول طارق حلاحلة (54 عاما) الذي يعيل عائلة من عشرة أشخاص تشمل أرملة ابنه وأولادهما “ما قمت بادخاره صرفته خلال شهرين بدون عمل أو دخل”.

ويضيف “من كان لدى زوجته مجوهرات من الذهب، باعها ليطعم أولاده”.

ومنذ بدء الحرب، أوقفت إسرائيل تصاريح عمل نحو 130 ألف عامل فلسطيني من الضفة، وفق مسؤول فلسطيني.

وكان العمال يتوجهون من خاراس وغيرها إلى عملهم عند الفجر، ولا يعودون إلى منازلهم سوى في المساء، ويقضون جزءا طويلا من هذا الوقت على حواجز التفتيش.

ولا يحصل العمال الفلسطينيون على ضمان اجتماعي أو تعويضات بطالة للعمال من إسرائيل، كما هي الحال بالنسبة إلى العمال الإسرائيليين. كذلك، لا يوجد أي نظام ضمان اجتماعي يشملهم من السلطة الفلسطينية.

لا يحصل العمال الفلسطينيون على ضمان اجتماعي أو تعويضات بطالة للعمال من إسرائيل، كما هي الحال بالنسبة إلى العمال الإسرائيليين.

ويعرب جميل سياعرة، وهو في أواسط الخمسينات، وكان ينتقل إلى إسرائيل أيضا للعمل في مجال البناء، عن تشاؤمه قائلا “مستقبلنا مبهم. الوضع الذي نعيشه معقّد جدا. هناك ضغط نفسي، ولا توجد مدخرات”.

ويشير سياعرة إلى أن إسرائيل لم تفرض حصارا على قطاع غزة فحسب، بل أيضا على الضفة الغربية. ويقول “فرضوا على بلداتنا وعلينا حصارا قاسيا، أغلقوا الطرق ويقومون بمداهمات وتعقيد الحياة وتجويع الناس”.

وفرضت إسرائيل “حصارا مطبقا” على قطاع غزة بعد بدء الحرب، وقطعت إمدادات الوقود والمواد الغذائية والماء والكهرباء. وتصاعد التوتر في الضفة الغربية على خلفية الحرب، وتحصل مداهمات يومية للقوات الإسرائيلية وهجمات من مستوطنين ومواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين استشهد فيها أكثر من 250 فلسطينيا.

– خنق عمال #الضفة_الغربية : صوّت أمس مجلس الوزراء الاجتماعي والاقتصادي، بأكثرية 13 من أصل 15 صوتاً، ضدّ فتح معابر الضفة الغربية أمام 130 ألف فلسطيني كانوا يعملون في #إسرائيل قبل اندلاع الحرب وإقفال المعابر. – تحذيرات من انفجار أمني: جاء هذا التصويت متعارضاً مع توصية نتنياهو… — Eman Shamsaldeen (@eshamseddin) December 12, 2023

– “من سيئ إلى أسوأ” –

وبدأ انقطاع الدخل هذا ينعكس سلبا على الاقتصاد المحلي.

ويقول أحمد رضوان، وهو صاحب متجر سوبرماركت في البلدة، “الوضع من سيئ إلى أسوأ”.

ويضيف “كمية المبيعات نقصت حاليا بنسبة 70%، والتجار باتوا لا يقبلون تزويدنا بالبضائع إلا (بعد الدفع) نقدا ولا توجد عندنا سيولة”.

ويوضح أن “الديون تراكمت على الزبائن ووصلت إلى 40% من نسبة المبيعات، لذلك أوقفت التعامل بالدين نهاية شهر أكتوبر”.

ويشير إلى أن الناس باتوا يشترون فقط “الأساسيات مثل الحليب والأرز والسكر والطحين، ومن كان يأخذ ربطتي خبز، صار يشتري نصف ربطة”.

وطالب المؤسسات المعنية بدعم العمال بمساعدتهم على الأقل بتوفير الطحين والأرز والسكر لعائلاتهم، “لأن الوضع كارثي”.

ولم تقتصر تبعات الحرب على العمال الفلسطينيين في إسرائيل، بل طالت الرواتب التي تمنحها السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس في كل الضفة الغربية، والتوظيف بشكل عام.

ويقول رضوان “كان يعمل عندي ستة عمال، أنهيت الشهر الماضي عمل ثلاثة منهم، وسأنهي عمل اثنين مع نهاية الشهر”، مشيرا إلى أن “العامل كان يقترض منا في السابق، لكنه كان يسدّد (ديونه) نهاية الشهر. أما الآن، فلا أمل”.

وتقول وكيلة وزارة الاقتصاد الفلسطينية منال قرحان “بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بدأت خسائرنا اليومية تصل إلى 24 مليون دولار، بسبب تراجع في العمالة في إسرائيل والسياحة الداخلية (في الضفة) من جانب عرب إسرائيل”.

وكيلة وزارة الاقتصاد الفلسطينية: “بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، بدأت خسائرنا اليومية تصل إلى 24 مليون دولار”

وتضيف أن الموظفين التابعين للسلطة “لم يتقاضوا رواتبهم لأن إسرائيل تحتجز 600 مليون شيكل من مقاصة الضرائب التي تحصّلها على البضائع الفلسطينية”.

وذكرت وزارة الاقتصاد أن إسرائيل “نشرت حوالي 130 حاجزا عسكريا ثابتا ومتنقلا في الضفة الغربية، ما يجبر الفلسطينيين على التنقل بطرق فرعية وعرة في غاية الخطورة، تعرضهم لاعتداءات المستوطنين عليهم”.

وتعيق الحواجز والاعتداءات حركة التنقل، ونقل الإنتاج الزراعي مثلا، أو حتى العمل في الحقول، وفق مسؤولين ومزارعين فلسطينيين.

وأعلن مركز الإحصاء الفلسطيني أن هناك “تآكلا في القاعدة الإنتاجية الفلسطينية، وتشير التقديرات الأولية إلى أن إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية خلال شهر أكتوبر 2023 تراجع بنسبة 37%”.

(أ ف ب)