فلسطينيون في الضفة يخشون هجمات المستوطنين

الضفة الغربية – «القدس العربي»: يروي فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة أنهم يتعرضون لمضايقات متزايدة من مستوطنين إسرائيليين يغلقون الطرق وينفذون هجمات مسلحة ويدمرون آبار مياه، مشيرين إلى أن هؤلاء يزدادون عدائية منذ بداية العدوان على قطاع غزة، في 7 إكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

يقول عمران نواجعة وهو مزارع يبلغ 46 عاما من سوسية قرب الخليل جنوب الضفة الغربية لـ”فرانس برس” “حتى الجيش الإسرائيلي كان يريد إعادة فتح الطريق لكن المستوطنين جاؤوا لمنعه من ذلك”. ويضيف “هم من يصدر الأوامر الآن هنا”.

على الطريق المؤدية إلى بلدته وضعت حجارة ضخمة في بداية الحرب على قوله، من قبل المستوطنين أو الجيش مما أدى الى قطعها.

في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 56 عاما، يعيش 490 ألف مستوطن بين ثلاثة ملايين فلسطيني، وتعتبر الأمم المتحدة هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ومنذ 7 تشرين الأول/إكتوبر، سجل مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أكثر من ستة “حوادث”(من سرقة مواش إلى العنف الجسدي) يوميا بين المستوطنين والفلسطينيين مقارنة بثلاثة حوادث في الأشهر السابقة.

وقال جابر دبابسي، وهو مزارع فلسطيني وناشط يبلغ 35 عاما من قرية خلة الضبعة “يستخدمون الحرب ذريعة لطردنا من منازلنا والاستيلاء على أراضينا”.

ودان دبلوماسيون أوروبيون وأمريكيون مرارا تزايد أعمال عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين المدنيين.

في هذه الأجواء المتوترة للغاية “يرتدي بعض المستوطنين اللباس العسكري” كما يقول مصعب رابه وهو مزارع وعامل بناء يبلغ 36 عاما. ويضيف، من إحدى قرى مسافر يطا جنوب الخليل، “لقد سلموا أسلحة ومنحوا الحق في التحرك كجنود، فهم يعتقلون الأفراد ونحن نعتقد أنهم جنود”.

ومن أصل الهجمات الـ235 التي نفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين والتي أحصاها مكتب أوتشا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر بعضها قاتل، “تم تنفيذ أكثر من ثلثها من خلال التهديد باستخدام سلاح أو إطلاق النار”.

وفي نصف الحالات تقريبا، قامت قوات الأمن الإسرائيلية “بمرافقة المهاجمين أو دعمهم بشكل نشط” وفقا لاوتشا.

في 10 تشرين الأول/أكتوبر أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها ستقوم بتسليح المدنيين، وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اليميني المتطرف، إنه يعمل على تخفيف معايير الحصول على تصاريح حمل السلاح.

وكشفت جلسة برلمانية إسرائيلية أنه خلال الأسبوع الأول من الحرب، تقدم 41 ألف إسرائيلي بطلبات للحصول على تصاريح لحمل أسلحة نارية، مقارنة مع 38 ألف طلب في أوقات السلم خلال عام.

يقول مصعب رابه “أخشى أن يقتلوا أطفالي”، مؤكدا إنه عهد بأولاده الأكبر سنا إلى أقاربه في قرية أخرى لإبعادهم عن الاشتباكات المحتملة.

ويضيف بمرارة “إذا قتلوا أطفالي فلن يكترث أحد، ولن يحدث شيء”. ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان غير الحكومية “يش دين” فإن الإفلات من العقاب هو السائد.

بين أكثر من ألف حالة من إعمال عنف المستوطنين تم رفعها إلى القضاء الإسرائيلي الذي درسها بين عامي 2005 و2021، اعتبر أن 92% من القضايا لا أساس لها، وفقا لما ذكرت هذه المنظمة الإسرائيلية غير الحكومية.

إلى الجنوب، في سوسية، يقول عمران نواجعة إنه يعيش الجحيم نفسه: “في السابق كانت لدينا مشاكل، ولكن ليس بشكل يومي وليس بالحجم نفسه” كما أكد.

وفي قرية التواني المحاذية لمستوطنة ماعون التي تم إنشاؤها مطلع الثمانينيات، نصبت خيمة استيطانية وأقيمت منشآت زراعية على أراضي رعاة.

وقال أحد السكان مكتفيا بذكر اسمه الأول باسل “يريدون الاستيلاء على مزيد من الأراضي، كانوا ينتظرون لحظة كهذه منذ فترة طويلة حتى يتمكنوا من الذهاب أينما يريدون”. ويضيف “يأتون ليلا ويقطعون الأنابيب ويثقبون خزانات المياه ويقولون لنا أمامكم 24 ساعة للرحيل”.

ويتابع “علينا أن نغادر سيرا لأنهم يقطعون الطرق بكتل إسمنتية ثم يدمرون كل شيء بالجرافات”.

ويقول 69% من الفلسطينيين إنهم يخشون هجمات يشنها المستوطنون مستقبلا”، حسبما أفاد المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ومقره رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.