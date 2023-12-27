فلسطينيون من غزة يروون فصول “تعذيبهم” على يد جيش الاحتلال

غزة- حسني نديم:

عاش الفلسطينيون الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من حي الزيتون شرقي مدينة غزة، ليال طويلة وقاسية، جراء التعذيب الذي تعرضوا له على يد الجنود خلال فترة اعتقالهم.

وروى بعض الفلسطينيين الذين أفرج عنهم مؤخرا، بعضا من فصول التعذيب الذي تعرضوا له خلال الاعتقال من “الضرب المبرح، والصعقات الكهربائية، والتعليق من الأرجل لساعات طويلة”، فضلا عن “التهديد والترهيب”.

كما حرم المعتقلون من النوم والطعام حيث كان الجنود يقدمون لهم الخبز الفاسد والمتعفن.

وبدت على هؤلاء الفلسطينيين ملامح الإعياء الشديد جراء التعذيب والضرب الذي تعرضوا له خلال فترة الاعتقال، قائلين إنهم “لم يتخيلوه يوما”.

لحظات مخيفة

يقول الفلسطيني جهاد ياسين (43 عاما) المفرج عنه حديثا، إن لحظات الاعتقال الأولى كانت “وحشية ومخيفة”.

وأضاف أن الجيش اعتقله لمدة “11 يوما، تعرض خلالها للتعذيب بالصعقات الكهربائية”.

وأوضح أنه أمضى أوقاته، خلال فترة الاعتقال “مقيدا ومكبلا ويواجه أقسى أنواع التعذيب التي ما زالت آثارها على جسده حتى هذه اللحظة”.

وذكر أنه من لحظة الاعتقال، شرع الجيش بـ”عصب أعين المعتقلين واقتيادهم إلى مناطق مجهولة، حيث أبقوا عليهم مكبلي الأيدي والأرجل لمدة يومين كاملين، دون طعام”.

وأوضح أن الجيش “رش على أجسادهم مواد غريبة، وغير مألوفة بالنسبة لهم، الأمر الذي جعلهم فريسة للحشرات”.

واستكمل قائلا: “كانوا ينقلوننا إلى أماكن متعددة، لم نكن نعلم أين هي هذه الأماكن، ثم تركونا عراة في البرد والهواء”.

بلا نوم وطعام متعفن

وعن ظروف الاعتقال، قال ياسين إن المعتقلين لم يعرفوا النوم بسبب التعذيب الذي كانوا يتعرضون له، خاصة الصعقات الكهربائية.

وأضاف أنه في أفضل الحالات يمكن للمعتقل النوم بضع ساعات فقط، ليتم إيقاظه من قبل الجنود ما بين الساعة 4-6 فجرا حيث كانوا يتركوننا جالسين أرضا على ركبنا منذ ذلك الوقت وحتى الساعة 12 بعد منتصف الليل”.

وفيما يتعلق بالطعام، قال ياسين إن الجنود كانوا يقدمون للمعتقلين طعاما سيئا للغاية وتظهر عليه علامات العفن.

كما أجبر الجيش، بحسب ياسين، المعتقلين على “تناول أقراص دواء كانت تسبب لهم الهلوسة”.

وقال عن ذلك: “ما زالت أعاني من أثر تلك الحبوب من صداع ودوار، إلى جانب الكدمات نتيجة الضرب المبرح”.

وأشار إلى أنه ما زال “يجهل مصير عائلته الموجودة في مدينة غزة حتى هذه اللحظة ويخشى أن يكونوا قد تعرضوا لأي أذى”.

طعام فاسد

الشاب محمود العالول، أفرج عنه مؤخرا حيث اعتقل من حي الزيتون شرق مدينة غزة، يتفق مع سابقه قائلا: “كان الجنود يحضرون لكل معتقل 3 أرغفة من الخبز الفاسد، ويتركونها أمامه وهو مقيد لتناولها، لكنهم لم يكونوا يستطيعون التقاطها”.

وأكد أنه عانى من الجوع خلال فترة الاعتقال لمدة أسبوع كامل، حيث كان يرفض الأكل الفاسد.

وأشار إلى أن الجيش كان يرفض “فك قيود اليدين والقدمين عند دخول المعتقلين لدورات المياه”.

ضرب مبرح

وحول ظروف الاعتقال، قال العالول، إنه وباقي المعتقلين “تعرضوا لضرب إسرائيلي مبرح”.

وأضاف: “في بداية الاعتقال تركنا الجيش لمدة 6 ساعات مقيدي الأيدي خلف ظهورنا وجالسين على ركبنا”.

وتابع: “اقتادنا الجيش في الساعة السادسة فجرا، مشيا على الأقدام لمسافة طويلة، ثم انهال علينا الجنود ضربا في منطقة الساحة شرق مدينة غزة”.

وأوضح أن الجيش اقتادهم بشكل متتال إلى منطقتين داخل إسرائيل، في مدة زمنية لا تقل عن 6 ساعات.

وبيّن أن الجنود الإسرائيليين كانوا “ينهالون بالضرب المبرح على كل من لم يكن يحفظ رقم هويته”، لافتا إلى أنهم كانوا يركزون في “ضربهم بالهراوات على الرأس”.

إلى جانب ذلك، فإن حديث المعتقلين مع بعضهم البعض، كان يعرضهم للتعذيب والتعليق من الأرجل لساعات متواصلة، وفق العالول.

هجوم مفاجئ

الفلسطينية حنان عودة، إحدى النازحات من حي الزيتون، تقول إن الجيش الإسرائيلي انقض عليهم بشكل مفاجئ بعد ساعات الفجر، وبدأوا بتجريف منزلهم بالقاطنين فيه.

وأضافت للأناضول: “ألقى الجيش العديد من القذائف صوب المنزل، حتى شعرنا بأن المنزل سيهدم على كل من فيه”.

حينها، بدأ الأطفال والنساء بالصراخ، ليتحدث إليهم الجيش ويطلبوا منهم الخروج من المنزل واحدا تلو الآخر.

وأوضحت أن الجيش منعهم من اصطحاب أي “حقائب أو أكياس معهم”، فيما عمل على فصل النساء والأطفال عن الرجال في وقت لاحق.

وذكرت أنهم أجبروا الرجال على خلع ملابسهم وسط برود الجو آنذاك، واقتادهم بعد مصادرة هوياتهم وهواتفهم وأموالهم إلى خارج المنزل”.

واستكملت قائلة: “بعدها سمعنا أصوات إطلاق نيران، وبعدها لم نعرف شيئا عن مصير الرجال”.

وأشارت إلى أن الجيش كان يعتقل الأطفال أيضا، حيث اعتقل أحد أطفالها (16 عاما)، قائلة إنها حينما حاولت الاعتراض “وجّه الجندي سلاحه الرشاش باتجاهها في تهديد واضح بقتلها”.

نزوح قسري

تقول عودة إن الجيش أجبر النساء والأطفال على النزوح إلى المناطق الجنوبية من قطاع غزة، حيث اقتادهم إلى منطقة رملية خالية وسلموهم رايات بيضاء وطلبوا منهم التوجه نحو الجنوب.

وأضافت عن ذلك: “قام الجيش وقتها بوضع عصائب العينين لكل المتواجدات في المكان، ونقلنا إلى دوار الكويت في شارع صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة على مقربة من الحاجز الذي يفصل مدينة غزة عن الجنوب؛ وكانت هناك آليات عسكرية إسرائيلية وجرافات”.

وبينت أن أحد الجنود الموجودين على الحاجز اختار عددا من النساء بشكل عشوائي، وأدخلهن للتحقيق، فيما طلب من الأخريات مغادرة المكان بسرعة.

فيما أخلى الجيش سبيلهن في ساعات الليل المتأخر ووسط أجواء مرعبة يتخللها أصوات القصف وإطلاق النيران، وفق قولها.

وفي ختام حديثها، قالت إن الجيش أفرج عن زوجها الذي اعتقله في تلك الأحداث بينما ما زالت تجهل مصير طفلها.

وتابعت: “زوجي كان يعاني من عدة أمراض قبل الحرب، وتعرضه خلال الاعتقال لتعذيب وحشي أدى لمفاقمة أوضاعه الصحية، حيث يرقد الآن في مستشفى شهداء الأقصى”.

(الأناضول)