فلسطينيون يشيعون ضحايا الغارات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة- (صور)

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ألا لعنة الله على عصابة الشر الصهيو أمريكية النازية الفاشية التي تعربد بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بواسطة هذه العصابة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة التي زرعوها غصبا في قلب فلسطين العام 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥
يا للعار يا للعار أين أحرار العالم أين حقوق الإنسان التي سقطت بالضربة القاضية من عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية النازية الفاشية الدموية التي تعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥
اللعنة واللعنات المتاتاليات وغضب الرب و هزيمة نكراء بجاه المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة من عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية النازية الفاشية الدموية المجرمة التي تبيد الحجر والبشر في فلسطين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥
ألا لعنة الله على عصابة الشر الصهيو أمريكية النازية الفاشية التي تعربد بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بواسطة هذه العصابة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة التي زرعوها غصبا في قلب فلسطين العام 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥
يا للعار يا للعار أين أحرار العالم أين حقوق الإنسان التي سقطت بالضربة القاضية من عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية النازية الفاشية الدموية التي تعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥
اللعنة واللعنات المتاتاليات وغضب الرب و هزيمة نكراء بجاه المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة من عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية النازية الفاشية الدموية المجرمة التي تبيد الحجر والبشر في فلسطين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥