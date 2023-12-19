فلسطينيون يفنّدون مزاعم نائبة رئيسة بلدية القدس بأن حماس طردت المسيحيين من غزة

لندن -رام الله-«القدس العربي»: ردّ سياسي فلسطيني ورجل دين مسيحي، أمس الثلاثاء، على ادعاءات الإسرائيلية فلور حسن ناحوم، التي تشغل نصب نائبة رئيسة بلدية القدس المحتلة، حول عدم وجود مسيحيين في غزة، إذ اعتبر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي هذا الكلام “كذب محض”.

وبين أن “إسرائيل تواصل استهداف مكونات الشعب الفلسطيني بمن فيهم المسيحيون ودور العبادة، وآخر الاعتداءات استشهاد أم وابنتها بنيران الجيش الإسرائيلي في كنيسة العائلة المقدسة للاتين في غزة”.

وذكّر في تصريحات لـ “القدس العربي”، بالاعتداءات الإسرائيلية على الكنائس في غزة وباستشهاد 12 في قصف استهدف كنيسة برفيريوس للروم الأرثوذوكس في شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وأكد أن لا أحد من مسيحيي غزة لم يسبق أن اشتكى من أي مضايقة، بل أن “الاضطهاد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس للمسلمين والمسيحيين والاعتداءات التي طاولت الكنائس ورجال الدين المسيحيين سبقت تاريخ 7 تشرين الأول / أكتوبر الماضي”.

وشدد على أن العائلات المسيحية في فلسطين هي جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني.

كذلك قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذوكس، في تصريح لـ”القدس العربي”، إن في غزة مسيحيين وكنائس ومؤسسات ومستشفيات وحضورا مسيحيا يعود لمئات السنين.

وأشار إلى أن عدد المسيحيين في غزة ألف شخص بغالبيتهم موجودون في الكنيستين الأرثوذوكسية والكاثوليكية، ولجأوا إليهما بسبب القصف الإسرائيلي.

وقال إن كنيسة القديس بريفيريوس يعود تاريخها للقرن الخامس الميلادي، وتعتبر من أقدم الكنائس.

وطالب، باسم كنائس القدس والمسيحيين في الأرض المقدسة، بأن تتوقف الحرب. وكانت ناحوم قد زعمت في حديث صحافي مع إذاعة أل.بي.سي البريطانية، أنه لا يوجد مسيحيون في قطاع غزة، وأن حماس طردتهم جميعا.

وردا على سؤال بشأن استهداف كنيسة العائلة المقدسة، قالت إنه “لا توجد كنائس في غزة”.

وناحوم مولودة في لندن، وعاشت معظم حياتها في جبل طارق، وهي تتحدر من والدين يهوديين من المغرب والبرتغال.

وصدرت إدانات من مراجع دولية في مقدمتها بابا الفاتيكان، وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا للاعتداء على كنيسة العائلة المقدسة في غزة.

كما وصف رئيس أساقفة وستمنستر الكاردينال فنسنت نيكولز ما حصل بأنه “قتل بدم بارد”، ولا يمت بصلة إلى حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها.