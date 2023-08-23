فلسطينيو الداخل يتهمون إسرائيل بالتواطؤ مع “المجرمين” ويتدارسون الاستنجاد بالشرطة الفلسطينية

الناصرة- “القدس العربي”: يتدارس قادة فلسطينيي الداخل فكرة تشكيل دوريات حراسة في قراهم بعدما باتوا مقتنعين بأن الشرطة الإسرائيلية متواطئة مع الجريمة والمجرمين من أجل “تدمير دارهم من داخلها” إمعانا في محاولة إضعافهم وتهجيرهم الصامت.

وأكد عدد من قادة المجتمع العربي داخل إسرائيل على ذلك خلال تشييع جثمان مدير عام بلدية مدينة الطيرة داخل الخط الأخضر، عبد الرحمن قشوع، الذي قتل على يد عصابات إجرام.

وشهدت أراضي الـ48 أمس حالة غضب ومظاهرات بعد اغتيال قشوع وبعد ارتكاب مجرمين مذبحة في بلدة أبو سنان في الجليل راح ضحيتها 4 أشخاص ليبلغ عدد ضحايا الجرائم منذ مطلع العام الجاري 158 ضحية، وهذا يعني عشرة أضعاف ضحايا جرائم القتل داخل الضفة الغربية المحتلة (2 مليون نسمة مقابل مليون ونصف المليون فلسطيني داخل أراضي الـ48).

على خلفية الانتقادات والاتهامات الواسعة للمؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، ترأس رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اجتماعا مغلقا، مساء الأربعاء، للجنة جديدة تعرف بـ”لجنة مكافحة الجريمة داخل البلدات العربية”. وقالت تسريبات صحافية عبرية إن وزير الأمن القومي المدان بالإرهاب والعنصرية ضد العرب، ايتمار بن غفير، قد طالب بإشراك “الشاباك” في مساعي مكافحة الجريمة رغم أن الجهاز القضائي تحفظ على ذلك، وهو ما يعتبر “منزلقا أملسا خطيرا”، وهذا ما يؤكده قادة فلسطينيي الداخل ممن يرون أن استشراء الجريمة قضية مدنية لا تحتاج لإقحام الشاباك خوفا من استغلاله الفرصة للقيام بملاحقات سياسية.

من جهته، أكد رئيس لجنة المتايعة العليا محمد بركة لـ”القدس العربي” عدم ثقة فلسطينيي الداخل بالشرطة، واتهم إسرائيل بالتواطؤ ضد المواطنين العرب الفلسطينيين فيها (19%). وقال إنه إذا ما رفعت الشرطة الإسرائيلية يدها وعجزت عن مكافحة المجرمين “فليعطونا فرصة إذن لطلب النجدة والمساعدة من الشرطة الفلسطينية ومن جهات دولية لتأمين الحماية لنا”.

ويسود بلدتي الطيرة وأبو سنان إضراب شامل لعدة أيام فيما يتباحث قادة المجتمع العربي وسائل عمل جدية لوقف شلال الدّم.