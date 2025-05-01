فلسطينيو الداخل يردّون على منع مسيرة العودة لـ”كفر سبت” بعشرات المسيرات هتفوا فيها لنصرة غزة 

صفورية ـ”القدس العربي”:

تزامنا مع الاحتفالات الإسرائيلية بما يسمى بـ”يوم الاستقلال” شهدت البلدات الفلسطينية المهجرّة داخل أراضي 48 مسيرات وزيارات شعبية، اليوم الخميس، تأكيدا على حق العودة،هتف فيها المشاركون لـنصرة غزة وردّدوا أناشيد وطنية. رغم محاولات الشرطة الإسرائيلية منع المسيرة في بلدة صفورية المهجّرة وتهديد المشاركين فيها، غير أن المئات تدفقوا على أراضيها وساروا في مسيرة شعبية جابت بساتينها وينابيعها بدء من نبعة القسطل التي ما زالت تتدفق بغزارة مياهها طاهرة وحكايات وذكريات في انتظار عودة أهل الدار كما يؤكد الشيخ محمد بركة (أبو السعيد) ابن صفورية اللاجئ المقيم في مدينة شفاعمرو المجاورة. أبو السعيد المولود في صفورية عام 1939 لـ”القدس العربي” إنه “حضر مبكرا هذا النهار لـصفورية حبيبته الأولى مرتع طفولته قبل أن تصعقها النكبة عام 1948 ليجلس على حجر مقابل نبعة القسطل التي غسل وجهه بمائها البارد عله يطفئ بعض حنينه لمسقط الرأس. وأضاف “لكنني أعود منها وقد زدت لوعة بنار الشوق للديار العامرة هنا بأشجار الرمان والتين واللوز والمشمش”. كان أبوالسعيد يتحدث وهو يحدّق بجدران العين المتداعية بعدما هُدمت قبل بضع سنوات من قبل “سلطة الآثار الإسرائيلية” التي يفترض أن تحميها وتصونها، لكن الغزاة الطغاة ما زالوا يخافون الذكريات والأغنيات”.

تحريف التاريخ

وعن عين صفورية وبساتينها وكرومها قدم الشيخ الصفوري محمد بركة أبو السعيد لمحة قبالة عين تاريخية ما زالت تسأل حجارتها عن واردي مياهها وسقاتها….فاستهلها بقصيدة بالعامية لـشاعر العامية سعودي الأسدي وقال بود للعشرات المتحلقين من حوله “إن دليلا بحوزته على جودة رمان صفورية وتفوقه على رمان بلدة كفركنا المجاورة”. وكان يصغي له ابن شقيقته حامل اسمه، محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48، الذي تصدى لقوات الشرطة التي حاولت منع الزيارة بحجة أنها غير مرخصّة، لكن تصميم المشاركين على عدم التراجع أجبرهم على التراجع. عن ذلك يوضح محمد بركة لـ “القدس العربي”:”في هذا اليوم الذي تحاول فيه إسرائيل تحريف هوية هذا البلد، نؤكّد من جديد أن ما يسمى يوم استقلالهم هو يوم نكبتنا، وأقول وأخاطب من أمام قسطل صفورية الأهل في الداخل والشتات إن البلاد محظوظة بمن بقي، ومن بقي فيها ينتظرونكم على أمل العودة”. وشدد بركة على أنّ “قضية العودة لا ريب فيها وإن طال الزمان أو قصر، فنحن أصحاب الهُوية وأصحاب تاريخ وعلم، واليوم نجدّد العهد ونقول أنّ كلّ محاولات التزوير ستذهب سدى، وقد رد شعبنا على منع مسيرة العودة التقليدية التي كانت مقررة لليوم الخميس بـعشرات المسيرات والزيارات للبلدات الفلسطينية المهجّرة منذ نكبة 1948”. وعن التهم الإسرائيلية للفلسطينيين بإشعال حرائق في البلاد قال بركة :”فحيح العنصريين في إسرائيل، يتهمنا، نحن أصحاب البلاد، بإشعال الحرائق المنتشرة في البلاد.هم يكذبون ويعرفون انهم يكذبون وهدفهم مواصلة التأجيج العنصري ضد شعبنا. هم يعرفون أنهم يتجاهلون تأثير الطقس وارتفاع درجات الحرارة، أزمة المناخ، التي تتحمل إسرائيل جزءً من المسؤولية عنها، ويتجاهلون أولويات حكومة إسرائيل المقلوبة في اعتماد الإنفاق على الحروب وملحقاتها بدل السلام السياسي والاجتماعي والمناخي”.

قرية اللجون

رابطا بين غزة وبقية أنحاء الوطن خلص بركة للقول متسائلا:” هناك سؤال لا يخلو من السذاجة: “هل هناك تأثير لعشرات آلاف الأطنان من المتفجرات التي ألقتها إسرائيل في غزة وفي لبنان في السنة والنصف الأخيرة، على “التلبّك” المناخي. أقول لأصحاب الفحيح. انتم لا تفهمون علاقة الفلسطيني مع هذه الارض- الوطن. هذا وطننا ونحن متفاهمون معه تماما، وهو يعزّ علينا بأرضه وبحره ورمله وجباله وأشجاره، ونحن حريصون عليه و متحيزون له تماما. من يحرق الأرض والبشر والشجر والحجر، ويدكّ البيوت على سكانها، هو هذا النظام الفاشي، هو انتم ايها المسكونون بالكراهية والعنصرية والتزوير. سَلِمْت يا وطن”.

وفي بلدة اللجون المهجرّة الواقعة بين قضائي جنين وحيفا انطلقت الجولات الشعبية منذ الصباح وبدأت بقراءة الفاتحة على أرواح الأجداد في المقبرة، قبل التوجه إلى المسجد والطاحونة، حيث رفع المشاركون شعارات تؤكد أن “العودة حق، وليست ذكرى عابرة. في اللجون، استذكر الباحث الدكتور وجدي جبارين ابن اللجون المقيم في أم الفحم تاريخ القرية، وما حلّ بها بعد التهجير جعلها مركزًا تجاريًا بحكم موقعها الجغرافي الهام. وأكد في كلمته على أن النكبة لم تكن حدثًا عابرًا بل امتدادًا لمسار اقتلاع شعب من وطنه”.

يشار أن المهجّرين هم اللاجئون في وطنهم ويشكلّون نحو ثلث فلسطينيي الداخل وهم ينتمون لحوالي 66 قرية تم تدميرها وطرد أهاليها لكن بعضهم نجا من الطرد فبقي داخل الوطن وحرم من العودة لبيته وأرضه بحكم قانون إسرائيلي جائر هو قانون “الحاضر الغائب”. وعلى خلفية تجاهل اتفاق أوسلو لقضيتهم بادر المهجّرون لتشكيل لجنة الدفاع عن حقوق المهجرّين التي تواظب على التثقيف والتعبئة ونقل الرواية التاريخية من خلال فعاليات متنوعة درة تاجها مسيرة العودة السنوية التي حظرتها إسرائيل هذا العام للمرة الأولى منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي.