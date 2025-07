فلسطينيو الداخل يستنكرون الاعتداء على أيمن عودة والشرطة الإسرائيلية تطلق سراح المعتدين- (فيديو)

الناصرة- “القدس العربي”: استنكرت الفعاليات السياسية داخل أراضي 48 الاعتداء الجديد على النائب أيمن عودة من قبل مستوطنين عنصريين، وأكدوا أن ذلك انعكاس للتحريض الرسمي عليه وعلى زملائه، ومحاولة إقصائه من الكنيست.

تحمّل “لجنة المتابعة العليا” داخل أراضي 48، مسؤولية الاعتداء الخطير على النائب أيمن عودة في بلدة نس تسيونا، أمس السبت، للحكومة الإسرائيلية، وائتلافها الحاكم، وأحزاب المعارضة والقوى السياسية، التي شاركت في الفترة الأخيرة، بالذات، في حملة التحريض المنفلتة على النائب عودة، خلال المداولات بطلب عزله من الكنيست، بسبب تصريحاته ضد الحرب على شعبنا الفلسطيني.

وقالت “المتابعة العليا” إن هذه القطعان العنصرية التي انفلتت، أمس السبت، على النائب عودة، حينما كان في اتجاه إلقاء خطاب في مظاهرة ضد الحرب، في نس تسيونا، وأيضًا خلال إلقائه خطابه، شعرت بأن أياديها طليقة، مدفوعة بحملة التحريض السلطوية الواسعة، وأيضًا من أداء عناصر الشرطة، التي وقفت مكتوفة الأيدي، أو أنها تحركت بتثاقل من باب رفع العتب، لكنها لم تفعل شيئًا لوقف العدوان، الذي فلت منه النائب عودة بأعجوبة.

وقالت إن هذا الانفلات الفاشي بحماية الشرطة ينذر بأخطار جسيمة وملموسة على أبناء شعبنا في الداخل، وبالأخص انتشار هذه العصابات الفاشية في جميع أنحاء البلاد، والتي تحمل سلاح شرطة بن غفير.

وتؤكد “المتابعة” على تضامنها مع النائب عودة، وزميله النائب عوفر كسيف، الذي طاله هو أيضًا قسم من الاعتداء، وتدعو جماهيرنا إلى مزيد من اليقظة، على ضوء الانفلات العنصري الإجرامي، ضدنا كعرب، في ميادين عدة، ومنها استمرار الاعتداءات على العمال العرب، في عدة مواقع، كما جرى في دار سينما في القدس الغربية، وأيضًا على سائقين عرب في منطقة القدس.

كما تؤكد “المتابعة” أن هذا الانفلات لن يثنينا عن التمسك بمواقفنا ضد الفاشية وحرب الإبادة.

ويؤكد رئيس “الحركة العربية للتغيير” النائب أحمد الطيبي أن الاعتداء على النائب أيمن عودة، ومحاولة إسكاته، مردّه التحريض من قبل وزراء ونواب اليمين من خلال محاولة الإقصاء الفاشلة، مشددًا على أن تصرّف الشرطة في المكان كان مريبًا ومتورطًا وسمح لأوباش اليمين بالاعتداء على منتخب جمهور.

يُشار إلى أن محكمة إسرائيلية أفرجت، قبيل ظهر اليوم الأحد، عن ثلاثة إسرائيليين مشتبه بهم بالمشاركة في الاعتداء، بحجّة أن أشرطة الفيديو تظهر أن سيارة عودة لم تتعرض للاعتداء.

A week ago, brave citizens who organize the weekly demonstration against the war and against the government invited me to speak tonight in the city of Ness Ziona.

This morning, we were informed that fascist extremists had threatened to attack us if we showed up, but we decided… pic.twitter.com/SBrCZk3lbG

— איימן עודה أيمن عودة Ayman Odeh (@AyOdeh) July 19, 2025