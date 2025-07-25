فلسطينيو الداخل ينظّمون مظاهرة كبرى اليوم في سخنين نصرة لغزة

الناصرة- “القدس العربي”: تستعد مدينة سخنين داخل أراضي 48، عصر اليوم الجمعة، لمظاهرة جماهيرية واسعة ضد الحرب المتوحشة على غزة وجرائم تجويع الغزّيين، دعت لها كافة الفعاليات السياسية لدى فلسطينيّي الداخل، وانضمت إليها بعض الحركات السلمية اليهودية المناهضة للحرب.

وكانت “لجنة المتابعة العليا” للجماهير العربية، الهيئة السياسية التمثيلية العليا لفلسطينيّي الداخل، واللجنة الشعبية في سخنين، ومختلف القوى الوطنية والسياسية في أراضي 48 قد أصدرت بيانات تضمنت دعوة إلى المشاركة الأوسع في هذه المظاهرة.

هذا وكانت حركة “شراكة السلام”، التي بادرت إلى المظاهرة، قد أصدرت بيانًا جاء فيه تأكيد على التمسك بالرسائل الوحدوية للمظاهرة والابتعاد عن المظاهر الفئوية أو الحزبية. ومما جاء في البيان: “من الضروري التأكيد بأن هذه المظاهرة ترفع عنوانًا مركزيًا ضد الحرب والتجويع على غزة وما يرافقها من تصاعد الفاشية والاعتداءات السياسية على المواطنين العرب والقوى الديمقراطية ومن أجل السلام والمساواة والديمقراطية”.

وتهيب “شراكة السلام”، وهي حركة عربية يهودية، بالجميع الالتزام بهذه الرسائل وتغليب المشترك على كل ما هو فئوي أو حزبي، والامتناع عن رفع الأعلام والرموز الحزبية، والالتزام بتوجيهات المنظمين لضمان انتهاء المظاهرة بسلام ومنع أي محاولة للاستفزاز، خاصة أن الشرطة الإسرائيلية اضطرت لترخيص المظاهرة رغم أنفها، وبعد أسابيع من المقارعة.

وتنطلق المظاهرة عند الرابعة والنصف من عصر الجمعة من شارع الشهداء، وصولًا إلى ساحة بلدية سخنين.

وانضمت رابطة الصحافيين العرب داخل أراضي 48 للفعاليات السياسية، ودعت للمشاركة الواسعة من أجل إيصال صيحة احتجاج وتكافل.

وقال مدير “الرابطة”، محاسن ناصر، لـ “القدس العربي” إنه دعا الصحافيين الفلسطينيين في الداخل للمشاركة في هذه المظاهرة الشعبية لأنها مهمة وحيوية لغزة ومساهمة في إسعافها ورفع الظلم عنها، فيما تبلغ الحرب توحشًا غير مسبوق في تاريخ الحروب. علاوة على كون المظاهرة مهمة لفلسطينيّي الداخل من ناحية هويتهم الوطنية ومواقفهم الأخلاقية والإنسانية في عصر التفتيت والتجزئة وفرق تسد.

وأصدرت “الرابطة” تصميمات تدعو فلسطينيّي الداخل للنهوض من أجل نصرة غزة الجريحة الصابرة رغم الأهوال التي تكابدها.

يُشار إلى أن مدينة سخنين شهدت مظاهرة كبيرة جدًا احتجاجًا على حرب “الرصاص المصبوب” في نهاية 2008، شارك فيها أكثر من 100 ألف من فلسطينيّي الداخل. وشهدت بلدات عربية مركزية داخل أراضي 48 في الأيام الأخيرة مظاهرات ووقفات احتجاجية ندد فيها المتظاهرون بالحرب والحصار والتجويع ومجمل السياسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني خاصة في غزة.