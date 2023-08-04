فلسطينيو الـ48: تحديات جسام تواجهنا تتطلب رصّ الصفوف وتصعيد النضال

الناصرة- “القدس العربي”:

أكدت “لجنة المتابعة العليا” للجماهير العربية داخل أراضي 48، في اجتماعها الدوري الشهري، المنعقد أمس، أنه في ظل استشراس العنصرية والفاشية السلطوية داخل إسرائيل، فإن جماهيرنا العربية، والشعب الفلسطيني ككل، أمام تحديات جسام، تزداد حدة بشكل مستمر. موضحة أن هذا ينعكس على كافة مناحي الحياة، ووجود الفلسطينيين في وطنهم الذي لا وطن لهم سواه، بتصعيد الهجوم على النقب، واستهداف السلطات المحلية العربية، وزيادة قوانين كبت حرية العمل والخطاب السياسي، بموازاة استفحال دائرة الجريمة والعنف، بدعم مباشر من الحكومة الإسرائيلية وأذرعها البوليسية والمخابراتية، وجهاز القضاء.

وقدَّمَ رئيس “لجنة المتابعة”، محمد بركة، بيانا ًشاملاً حول التطورات بين اجتماعين لـ “المتابعة”، والقضايا المقبلة، من أحداث وكفاحات وفعاليات وطنية، إلى جانب القضايا الجارية للمتابعة.

“لجنة المتابعة”: تصعيد الهجوم على النقب العربي هو جزء أساس، والأكبر في هذه المرحلة، للسلطات الإسرائيلية على أرضنا ووجودنا عليها.

وقال بركة إن موضوع اتساع دائرة الجريمة والعنف لا يمكن أن يتراجع عن رأس اهتماماتنا، و”المتابعة” بصدد وضع برامج كفاحية مستقبلية، للضغط على الحكومة الراعية لعصابات الإجرام وتشجيعها لاتساع نزيف الدم، وخلق أجواء لا يمكن تحملها في مجتمعنا العربي. كما قال بركة إن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها تصعّد الهجوم أكثر على مستوى الأرض والمسكن، وبشكل خاص في النقب، فقد أقرت نهائياً إقامة أربع مستوطنات يهودية، وبلدة عربية، لكن كلها ستقام على أراض عربية مصادرة، والبلدة العربية هي تمهيد لاقتلاع عشرات الآلاف من أهلنا في النقب، من أراضيهم وقراهم.

الاعتداءات على كنيسة مار الياس

وبشأن قضية دير مار الياس، أشار بركة إلى أن “المتابعة العليا” أعلنت موقفها التضامني منذ تفجّر قضية محاولات عصابات استيطانية يهودية، لوضع يد على الدير والكنيسة. وتؤكد “المتابعة” أن هذه قضية وطنية، بشأن مكان ديني مسيحي مقدس، وهو أيضاً معلم وطني في وطننا، وأعلن عن زيارة قريبة لـ “المتابعة” إلى الدير والكنيسة ستتم في الأيام القليلة المقبلة.

ذكرى مذبحة شفا عمرو

ودعا بركة إلى المشاركة الفاعلة والواسعة في إحياء الذكرى الـ 18 لمجزرة شفاعمرو (التي ارتكبها الإرهابي البائد نتان زادة)، التي تحل اليوم الجمعة، ومظاهرة الدعم لإطلاق سراح الأسير وليد دقة، غداً السبت، ودعم خيمة الاحتجاج التي ستقيمها لجنة رؤساء الحكم العربي المحلي أمام المكاتب الحكومية في القدس، ابتداء من يوم بعد غد الأحد، بسبب مخططات الحكومة الإسرائيلية لضرب الميزانيات، وأيضاً بسبب تقاعس الحكومة في ملاحقة الجريمة في المجتمع العربي.

وقدم مدير مكتب لجنة الرؤساء، عبد عنبتاوي، تقريراً مختصراً حول ما تتعرض له السلطات المحلية العربية من سعي إسرائيلي لضرب ميزانياتها، المنقوصة أصلاً، وسحب ميزانيات من خطة سابقة، رغم النواقص في تلك الخطة، وقال إن لجنة الرؤساء أقرت سلسلة من الفعاليات الكفاحية، من أبرزها إقامة خيمة احتجاج أمام مكاتب الحكومة في القدس، ابتداء من بعد غد الأحد.

وقدم عضو السكرتارية برهوم جرايسي استعراضاً موجزاً لمشاريع القوانين الإسرائيلية العنصرية والداعمة للاحتلال، التي منها ما أقر، ومنها ما هو في مسار التشريع، أو أنه مدرج على جدول الأعمال، والعنوان العريض لهذه القوانين، هو محاصرة وجودنا الفلسطيني، وتقليص أشد لحريات الخطاب والعمل السياسي، وتعميق احتلال الضفة، وتشديد الاستبداد والتنكيل بالأسرى. كما قدم عضو السكرتارية يوسف طاطور بياناً حول التحضيرات لمسيرة إسناد الأسير وليد دقة في مدينة باقة الغربية.

قرارات جديدة

وبعد نقاش واسع بين المشاركين، اتخذت القرارات التالية:

تؤكد “لجنة المتابعة العليا” مجدداً أن تصعيد الهجوم على النقب العربي، هو جزء أساس، والأكبر في هذه المرحلة، من هجوم السلطة على أرضنا ووجودنا عليها، وعلى بلداتنا، ولهذا فإن هذه القضية ليست قضية تخص أهالي النقب، أو البلدات المستهدفة وحدها، بل هي قضية جماهيرنا العربية عامة، وعلى جماهيرنا رصّ الصفوف في الدفاع عن كل قرية وكل أرض مستهدفة، وتؤكد دعهما لكل قضية هنا، ومن بينها العراقيب، والآن راس جربا المستهدفة، وتدعو لأوسع مشاركة في الفعاليات الكفاحية دفاعاً عن النقب.

العنوان العريض لمجموعة قوانين إسرائيلية محاصرة وجودنا الفلسطيني، وتقليص أشد لحريات الخطاب والعمل السياسي، وتعميق احتلال الضفة، والتنكيل بالأسرى.

وتؤكد “المتابعة” أيضاً أن استهداف السلطات المحلية العربية بميزانياتها، الشحيحة أصلاً، هو أيضاً جزء من هجوم السلطة على ما تبقى لنا من حقوق، وهي منقوصة، للعيش الكريم في وطننا، والمعركة التي تخوضها لجنة الرؤساء العرب، يجب أن تكون معركة كل واحد منا.

ودعت “المتابعة” لزيارة خيمة الاحتجاج التي ستقيمها لجنة الرؤساء، ابتداء من يوم الأحد المقبل، أمام مكاتب الحكومة في القدس.

وتجدد “المتابعة” موقفها الصادر، منذ شهرين، على أن الهجوم الاستيطاني الوقح على دير وكنيسة مار الياس على جبل الكرمل في حيفا، هو جزء من الاعتداءات التي لا تتوقف على المقدسات الإسلامية والمسيحية، بما فيها اعتداءات على رجال دين وراهبات، خاصة في القدس المحتلة، وهذه قضية وطنية، والمشاركة فيها واجب وطني.

قررت اللجنة كذلك تنظيم وفد إلى القدس والمسجد الأقصى المبارك للوقوف على آخر الانتهاكات والاقتحامات الاحتلالية، وللتأكيد على دور فلسطينيي الداخل في الوقوف الى جانب أبناء شعبنا في القدس والى جانب مقدساته.

كما تدين “لجنة المتابعة العليا” حملة التحريض العنصري ضد المواطنين العرب في مدينة كرمئيل، وتؤكد على حقهم في إمكانية الترشح للبلدية هناك.

يشار إلى أن كرمئيل هي مدينة استيطانية في قلب الجليل، بنيت في ستينيات القرن الماضي، كجزء من تهويد الجليل، لكن نتيجة التكاثر العربي، ومحاصرة البلدات العربية، وعدم توسيع مسطحات بنائها، سكن كرمئيل مواطنون عرب باتوا يعدّون بالآلاف، وهذا ما حصل مع مدينة نتسيرت عليت أيضاً، في جوار مدينة الناصرة.