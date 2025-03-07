فلسطينيو مخيم نور شمس يشاهدون بحسرة هدم الاحتلال منازلهم- (صور)

على تلة مقابلة لمخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، جلس الخميس عشرات النازحين الفلسطينيين جراء العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على مخيمهم، وهم يشاهدون عمليات هدم مستمرة لمنازلهم.
ومن بين المراقبين أطفال وسيدات ورجال، يبكي أحد الأطفال بينما تهدم جرافات إسرائيلية منزل عائلته. الحسرة ذاتها تعتصر قلوب النازحين كافة، ويقولون إن عمليات الهدم تهدف إلى تهجيرهم قسرا.
(الأناضول)
ليس أمام أحرار فلسطين في غزة العزة و الضفة الغربية إلا المقاومة والجهاد ورب العباد إن النصر سيكون حليف أحرار فلسطين بالوعد الإلهي الذي سيسحق مخططات عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي سرق أرض فلسطين العام 1948 وسلمها لعصابة اللصوص واللقطاء اليهود الذين جيء بهم حفاة عراة من شوارع أروربا القذرة قذارة النازية الصهيونية لسرقة أرض فلسطين من الفلسطينيين أبناء الأرض الشرعيين و الحقيقيين، ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🔥🐒🚀