فلسطينيو مخيم نور شمس يشاهدون بحسرة هدم الاحتلال منازلهم- (صور)

على تلة مقابلة لمخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، جلس الخميس عشرات النازحين الفلسطينيين جراء العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على مخيمهم، وهم يشاهدون عمليات هدم مستمرة لمنازلهم.

ومن بين المراقبين أطفال وسيدات ورجال، يبكي أحد الأطفال بينما تهدم جرافات إسرائيلية منزل عائلته. الحسرة ذاتها تعتصر قلوب النازحين كافة، ويقولون إن عمليات الهدم تهدف إلى تهجيرهم قسرا.

(الأناضول)