فلسطيني من غزة: جيش الاحتلال يقتاد أطفالا إلى جهة مجهولة بعد تجريدهم من ملابسهم

غزة: اعتقل جيش الاحتلال عشرات النازحين الفلسطينيين بينهم أطفال بعد اقتحام قواته مدرسة لجأوا إليها شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة، وفق فلسطيني كان أفراد من عائلته ضمن المعتقلين.

وقال نضال منصور، إن “الجيش الإسرائيلي اقتحم الخميس، مدرسة في منطقة (أبو حلو) شرقي مخيم البريج، ونادى عبر مكبرات الصوت على كل الذكور لينزلوا إلى فناء المدرسة وطالب النساء والأطفال الإناث بالنزول للطابق الأرضي”.

وأضاف: “الجنود أجبروا الذكور وبينهم أطفال على خلع ملابسهم والاكتفاء بارتداء الملابس الداخلية السفلية وأوقفهم على جدار المدرسة وبعد ذلك اقتادهم إلى جهة مجهولة”.

وأشار إلى أنه كان على تواصل مع النساء من عائلته داخل المدرسة ولكن الاتصال انقطع بعد ذلك ولا يعرف مصيرهن.

ولفت منصور، إلى أنه كان في المدرسة مع أفراد عائلته صباحا، وتوجه للبحث عن منزل أو مكان لإيواء عائلته التي تقيم بالمدرسة في مدينة دير البلح أو بلدة الزوايدة، لكنه لم يجد ولم يتمكن من العودة إلى المدرسة بسبب كثافة القصف الإسرائيلي في محيطها.

صور احتجاز جنود الاحتلال مدنيين فلسطينيين في ملعب اليرموك بمدينة #غزة بينهم نساء وأطفال والتنكيل بهم وإجبارهم على خلع ملابسهم وتكبيل أياديهم#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/c3C3UD5t7K — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 26, 2023

وأشار إلى أن من بين المعتقلين والده عبد الفتاح منصور، وشقيقه أديب، وابن شقيقه صالح، وابنه محمد.

وذكر أن أفرادا من عائلات “أبو عابدة” و”القريناوي” من ضمن المعتقلين أيضا.

ونوه إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتقل جميع الذكور في المدرسة حتى الأطفال منهم.

وقال: “لا أحد يستطيع الوصول لمخيم البريج الآن لأنه يتعرض لقصف شديد إضافة إلى أن القوات الإسرائيلية تطلق النار على كل من يدخل المخيم”.

وأفاد بأن طائرات مسيرة صغيرة الحجم تحلق على ارتفاعات منخفضة في سماء المخيم وتطلق النار باتجاه أي شخص يتحرك.

وتحاول قوات إسرائيلية منذ الخميس، التوغل إلى عمق مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين في المناطق الشرقية لوسط قطاع غزة، ولكن اشتباكات عنيفة تندلع حتى صباح الجمعة، مع عناصر المقاومة الفلسطينية، وفق شهود عيان.

والثلاثاء، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سيف ماغانغو، عن “القلق البالغ” إزاء استمرار القصف الإسرائيلي على منطقة وسط غزة.

(الأناضول)