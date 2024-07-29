فلسطيني يفوز بلقب بطل العالم للفنون القتالية عن الوزن المتوسط 

لندن- “القدس العربي”:

توج لاعب الفنون القتالية الفلسطيني بلال محمد (36 عاما) بلقب بطل العالم للفنون القتالية عن الوزن المتوسط (UFC304)، عقب نزال عالمي أقيم، الأحد، في مدينة مانشستر البريطانية.

وتوج البطل الفلسطيني المقيم في مدينة شيكاغو الأمريكية، بهذه البطولة بعد تحقيقه الفوز على البطل العالمي البريطاني ليون إدواردز بعد 10 انتصارات متتالية حققها في البطولة خلال الأعوام الماضي دون هزائم، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

ورفع محمد العلم الفلسطيني على وقع الأغاني الشعبية أثناء دخوله حلبة القتال، وتحقيقه انتصارات على منافسيه.

واحتفلت الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة بالبطل محمد في شوارع مانشستر.