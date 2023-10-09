استشهاد 13 فلسطينيا برصاص الاحتلال في الضفة.. واقتحام حاجز عسكري إسرائيلي بجرافة في الخليل- (فيديو)

الخليل: استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية بعد ان اقتحم حاجزا عسكريا إسرائيليا في مدينة الخليل بجرافته، ليرتفع بذلك عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر السبت الماضي إلى 14.

واستشهد فجر اليوم، شاب حاول تنفيذ عملية دهس باستخدام جرافة كييرة في حي جابر بمدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص الحي صوب الشاب راجح حسام طه، بزعم محاولته اقتحام حي واد النصارى بجرافة، المحاذي لمستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل والمغلق من قبل الاحتلال منذ عام 2000.

وأضافت أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد طه.

وكان سائق الجرافة رجا طه في العشرينات من عمره، ظهر صوته في بث مباشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وهو يقود الجرافة، وظل البث المباشر مستمرا حتى بعد استشهاده.

منفذ العملية في الخليل فتح بث مباشر أثناء تنفيذ العملية على حاجز إسرائيلي قبل قليل. المنفذ استشهد pic.twitter.com/989zzyQlLa — Hanzala (@Hanzpal2) October 9, 2023

وأوضحت بيانات نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي قتل 13 فلسطينيا في مدن وبلدات بالضفة الغربية منذ فجر السبت.

وأشارت إلى أن “الشهداء قتلوا في محافظات القدس، والخليل (جنوب)، ورام الله (وسط)، وأريحا (شرق)، ونابلس وقلقيلية وجنين (شمال)”.

وكانت مواجهات قد اندلعت بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مواقع متفرقة من الضفة الغربية بما فيها شرق القدس استخدم خلالها الأخير الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتتصاعد المواجهات في الضفة الغربية تزامنا مع العدوان على قطاع غزة.

وكانت القوى والفصائل الفلسطينية قد أعلنت الإضراب العام في الضفة الغربية يومي الأحد والإثنين، ودعت للخروج والانتفاض في وجه الجيش الإسرائيلي.

وفجر السبت، أعلنت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس” الفلسطينية، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة، “بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وردا على ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي “إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة”.

(وكالات)