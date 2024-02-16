فلسطيني ينفذ عملية مسلّحة تقتل إسرائيليين وتجرح أربعة… والفصائل: ردّ على الإبادة

لندن- «القدس العربي»- ووكالات: قتل إسرائيليان وأصيب أربعة آخرون، من بينهم اثنان في حالة خطيرة، في هجوم إطلاق نار عند تقاطع طرق في جنوب شرق أسدود بعد ظهر أمس الجمعة، حسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

ووقع الهجوم عند مفترق رعيم، شمال كريات ملاخي (مستوطنة أقيمت على أراضي بلدة قسطينة الفلسطينية). وتقع “كريات ملاخي” قرب مستوطنة غديرا.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذ العملية وصل إلى مكان الحادث في سيارة وأطلق النار على أشخاص في محطة للحافلات، قبل أن يطلق عليه إسرائيلي مسلح النار ويقتله في مكان الحادث. وذكرت مصادر فلسطينية أن منفذ العملية هو الشيخ فادي جمجوم من مخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة.

وتعليقا على العملية، تعهّد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين بمواصلة “النضال حتى النصر الكامل، بكل قوة، على كل جبهة وفي كل مكان، حتى نستعيد الأمن والهدوء لجميع مواطني إسرائيل”. كما أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي تفقد موقع العملية، اعتزامه “توسيع سياسة السماح للمواطنين بتسليح أنفسهم”.

وأشادت فصائل فلسطينية بالعملية، ووصفتها حركة “حماس” بـ “العملية الفدائية”، وقالت إنها “رد طبيعي على حرب الإبادة” التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كذلك أعلن متحدث باسم “حركة الجهاد الإسلامي” أن الحركة تبارك عملية إطلاق النار. وأشادت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” بـ “العملية النوعية البطولية في قرية قسطينة المحتلة (كريات ملاخي)”.