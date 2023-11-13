فلسطيني يوثّق لحظة اعتداء جنود الاحتلال عليه بوحشية واعتقاله في الخليل- (فيديوهات)

رام الله- “القدس العربي”:

وثّق الفلسطيني إياد بنات لحظة اعتقاله على يد جنود الاحتلال في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، الليلة الماضية.

وتداول فلسطينيون فيديوهات تظهر لحظة اعتقال بنات بينما كان في بث مباشر على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، حيث اقتحم جنود الاحتلال منزله، واعتدوا عليه بالضرب المبرح بأيديهم وأقدامهم، بينما هو يصرخ من شدة الألم.

#شاهد | المواطن إياد بنات من المنطقة الجنوبية في الخليل، يوثق لحظة اعتقاله فجر اليوم عبر البث الحي. pic.twitter.com/OdC83VHQYF — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 13, 2023

وأثار الاعتداء الإسرائيلي الهمجي الخوف والرعب بين أطفال إياد وزوجته، حيث تُسمع في الفيديو أصواتهم وهم يبكون، مطالبين بوقف الاعتداء على والدهم، فيما وجّه جنود الاحتلال السلاح نحوهم وأمروهم بالصمت.

وكبّل الجنود إياد ثم اقتادوه إلى خارج المنزل، ولا يُعرف مصيره حتى الآن.