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فلسطين: إخلاء أملاك مسيحية بالقدس “تهويد وتكريس للضم”

منذ 27 دقيقة

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رام الله: اعتبرت فلسطين أن إخلاء إسرائيل لأراض مسيحية في القدس “تهويد للمدينة وتكريس لضمها”.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، إثر إخلاء تل أبيب أرضا تابعة للكنيسة الأرمنية في القدس لأغراض استيطانية.

والخميس، قالت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، إن إسرائيل أخلت قسرا الليلة الماضية (الأربعاء/الخميس)، عقار “حديقة البقر” التابع للكنيسة الأرمنية بالقدس المحتلة، وتحاول السيطرة عليه مع المستوطنين المتطرفين.

وأضافت اللجنة، في بيان “نحذر من محاولات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على أملاك بطريركية الأرمن بالقدس المحتلة، وآخرها ما جرى الليلة الماضية (الأربعاء) من إخلاء قسري لعقار (أرض) حديقة البقر التابع للبطريركية، وما رافقه من بطش واعتداء شرطة الاحتلال على رجال الدين وأبنائنا الأرمن المدافعين عنها”.

وتقع البطريركية، أو ما يعرف بالحي الأرمني، في الطريق المؤدي إلى “باب الخليل” أحد أبواب البلدة القديمة وحائط البراق الذي يطلق عليه اليهود “حائط المبكى”.

وأدانت الخارجية الفلسطينية “محاولات سلطات الاحتلال إخلاء حديقة البقر التابعة لأملاك الكنيسة الأرمنية في القدس المحتلة”.

(الأناضول)

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