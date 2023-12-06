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فلسطين: إرسال بريطانيا طائرات مراقبة لغزة تورط في حرب “الإبادة”

6 - ديسمبر - 2023

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رام الله: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، إن قرار بريطانيا إرسال طائرات مراقبة فوق قطاع غزة “تورط” بالحرب الإسرائيلية ضد القطاع.

وأضافت في منشور على منصة “اكس” إن “قرار بريطانيا إرسال طائرات مراقبة فوق غزة تورط بحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية”.

وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان أنها تعتزم إجراء “طلعات استطلاعية” فوق قطاع غزة بهدف “تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل” بدعوى “دعم الأنشطة المستمرة لإنقاذ الأسرى”.

وقالت الوزارة إن “لندن تعمل مع شركائها في المنطقة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لضمان إطلاق سراح الأسرى، ومن بينهم مواطنون بريطانيون”.

وأضافت: “ستكون طائرات الاستطلاع غير مسلحة، ولن يكون لها أي دور قتالي، وتتولى مهمة تحديد مكان الرهائن فقط”.

(الأناضول)

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  1. يقول يوسف الوافر:
    ديسمبر 6, 2023 الساعة 11:22 ص

    الطائرات القاذفة البريطانية تشارك منذ اليوم الاول للحرب في قصف الاهداف المدنية في غزة .

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  2. يقول qoraish:
    ديسمبر 6, 2023 الساعة 11:24 ص

    لقد اتحد العالم الغربي لذبح سكان غزة.
    وتقاعس الحكومات العربية يؤكد الضوء الأخضر للإبادة الجماعية

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  3. يقول Hamid:
    ديسمبر 6, 2023 الساعة 11:48 ص

    لا نضلم الأنضمۃ العربیۃ وحذها فی خیانۃغزۃ! الشعوب العربیۃ أیضا متواطٸۃ بسكوتها ونفاقها فالمضاهرات وحذها لا تكفي لو قامت أو فقط هذدت باقتحام الحذود لكان شٸنا آخر !

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